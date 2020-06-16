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Ekonomi
Haber Giriş: 16.06.2020 - 10:04,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Bingöl’de meydana gelen deprem sonrası psikosoyal destek ekiplerimiz sahada

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Bakan Selçuk: Bingöl’de meydana gelen deprem sonrası psikosoyal destek ekiplerimiz sahada
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bingöl Karlıova Kaynarpınar Köyü’nde meydana gelen depremin hemen ardından Bakanlığın harekete geçtiğini ve psikosoyal destek ekiplerinin ilk günden bu yana sahada görev yaptığını söyledi. Selçuk, Alie, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bingöl İl Müdürlüğünce sahada çalışmak üzere ilk etapta 7 ekibin görevlendirildiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu ekiplerden 4’ü depremde hasarın yoğun hissedildiği alana, 2 ekip de yaralı ve yaralı yakınları ile görüşmek amacıyla hastaneye yönlendirildi. 1 ekibimiz de vefat eden vatandaşımızın ailesine destek olabilmek için ailenin yanında… Aynı zamanda AFAD’da kurulan kriz merkezine de personel yönlendirmesi yapıldı. Tüm süreci titizlikle takip ediyoruz.” dedi

Bakan Selçuk, psikososyal destek ekiplerinin depremin merkez üstü Karlıova ve Yedisu başta olmak üzere vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu yerlerde görev başında olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Geçmiş olsun dileklerimi yineliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

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