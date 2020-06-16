Bakan Selçuk: Bingöl’de meydana gelen deprem sonrası psikosoyal destek ekiplerimiz sahada

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu ekiplerden 4’ü depremde hasarın yoğun hissedildiği alana, 2 ekip de yaralı ve yaralı yakınları ile görüşmek amacıyla hastaneye yönlendirildi. 1 ekibimiz de vefat eden vatandaşımızın ailesine destek olabilmek için ailenin yanında… Aynı zamanda AFAD’da kurulan kriz merkezine de personel yönlendirmesi yapıldı. Tüm süreci titizlikle takip ediyoruz.” dedi

Bakan Selçuk, psikososyal destek ekiplerinin depremin merkez üstü Karlıova ve Yedisu başta olmak üzere vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu yerlerde görev başında olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Geçmiş olsun dileklerimi yineliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.