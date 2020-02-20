Bakan Selçuk: Aktif işgücü programlarımıza ilgi giderek artıyor

İşverenlerin işgücü ihtiyaçlarını tespit edip iş arayanları bu doğrultuda, aktif işgücü programlarıyla yetiştiren İŞKUR, işveren ile iş arayanları etkin bir şekilde buluşturmaya devam ediyor. İŞKUR geçen yıl 568 bin kişiyi Aktif İşgücü Programlarından yararlandırdı. 2020 yılının ilk ayında Aktif İşgücü Programları ve mesleki eğitim kurslarından yararlananlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 33 bin 30'a ulaştı.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, 2019 Ocak ayında Mesleki Eğitim Kurslarından yararlanan 3 bin 660 kişi iken, 2020'nin ilk ayında yüzde 23,6'lık artışla 4 bin 524’e yükseldiğini belirtti.

İŞKUR'un düzenlediği İşbaşı Eğitim Programlarının ve bu programlara katılan sayısının 2020'de önemli oranda arttığını vurgulayan Bakan Selçuk, "İşgücüne nitelik ve tecrübe kazandırmak için düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarından yararlanan sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43,3 artarak 28 bin 506'ya yükseldi." dedi.

AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARIMIZA İŞGÜCÜ PİYASASININ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YÖN VERİYORUZ

Bakan Selçuk “Aktif İşgücü Programlarından yararlananlar içerisinde özel politika gerektiren gruplara ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek “2020 yılı Ocak ayında 16 bin 600 kadını; 14 bin 26 genci aktif programlardan yararlandırdık. Aktif İşgücü Programlardan faydalanan her iki kişiden biri kadındır.” şeklinde açıklamada bulundu.

Selçuk “Aynı zamanda bu programlar ile sanayi sektörünün üretim kapasitesini artırmak, üretken istihdamı desteklemek için imalat ve bilişim sektörüne yönelik programlarımızı güçlü şekilde uyguluyoruz. Bu kapsamda yılın ilk ayında 14 bin 899 kişi imalat, 746 kişi ise bilgi ve iletişim sektöründe düzenlenen aktif programlarımızdan yararlandırılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Selçuk, son olarak şunları kaydetti:



"İş arayanları işle, işverenleri de aradıkları iş gücü ile buluşturma amacıyla yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Aktif işgücü programları işsizlere nitelik ve beceri kazandırmak, işverenlere de aradıkları işgücünü temin etmek adına en önemli araçlardan biridir. 2020 yılında da aktif işgücü programlarımızı daha etkin bir hale getirerek işgücü arzı ile talebinin eşleşmesine katkı sağlayacağız.”