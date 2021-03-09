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Ekonomi
Haber Giriş: 09.03.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk açıkladı! Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılacak

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Bakan Selçuk açıkladı! Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılacak

Bakan Selçuk; “Şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

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Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirleceğini yineledi.

Bakan Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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