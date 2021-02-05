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Ekonomi
Haber Giriş: 05.02.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk açıkladı! Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinde ödemeler bugün yapılıyor

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Bakan Selçuk açıkladı! Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinde ödemeler bugün yapılıyor
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ve işsizlik ödeneği hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. Bugün, 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak. Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, pandeminin başından bu yana ise toplam 3,8 milyon kişi için 27,6 milyar TL ödendi" dedi. 

 

 

 

 

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