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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 00:32,Son Güncelleme:/

Bakan Selçuk açıkladı! En düşük emekli maaşı 1500 TL

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Bakan Selçuk açıkladı! En düşük emekli maaşı 1500 TL
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırdıklarını bildirdi.

Twitter hesabından, TBMM'de kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin değerlendirmede bulunan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız."

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