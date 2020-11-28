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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28.11.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: 386 bin öğrenciye destek sağladık

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Bakan Selçuk: 386 bin öğrenciye destek sağladık
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “İhtiyaç sahibi hanelerde yaşayan 386 bini aşkın dezavantajlı öğrenciye destek sağladık” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi Projesi ile ihtiyaç sahibi hanelerde yaşayan 386 bini aşkın dezavantajlı öğrenciye destek sağladıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen "Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması İçin Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi Projesi" ile Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) alan lise çağındaki eğitim desteğine ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarının, okul eğitimine katılımlarını arttırmayı ve eğitime devam etmelerini amaçladıklarını söyledi.

 

386 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİYE ULAŞTIK

Projeyi 2019 yılında hayata geçirdiklerini anımsatan Selçuk, “Projeyi, 360 bin lise öğrencisinin kırtasiye masraflarını karşılayabilmesi hedefiyle başlatmıştık. Şuanda desteğimizin ulaştığı öğrenci sayısı 386 bini aştı. Bu öğrencilerin yüzde 50’sinden fazlasını kız öğrenciler oluşturdu. Projemiz sayesinde yardım alan öğrencilerimiz lise eğitimlerine devam etti” dedi.

 

ÇALIŞTAY, ANKET, REHBERLİK GİBİ ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ

Bakan Selçuk, proje kapsamında dezavantajlı öğrencilerin okulu erken bırakma risklerini önlemeye yönelik çalışmalar yapacaklarını da belirterek, “Eğitim, danışmanlık, rehberlik, anket, çalıştay ve etki değerlendirme çalışması gibi aktiviteler gerçekleştireceğiz. Bu sayede kamuoyunda farkındalığın arttırılmasını, okula devam konusunda hem ailelerin hem de eğitim alanındaki diğer paydaşların rollerinin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz ” diye konuştu.

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