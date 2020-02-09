Bakan Selçuk: 2 yılda 2 bin 380 kişisel koruyucu donanım denetimi gerçekleştirdik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2018 ve 2019 yıllarında kişisel koruyucu donanımlarda 2 bin 380 ürünün denetlendiğini açıkladı.

1 Mayıs 2019 tarihinde Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin güncellenerek yürürlüğe girdiğini anımsatan Bakan Selçuk, “Bakanlığımızın uzman ekipleri tarafından yapılan denetimlerde özellikle sanayinin yoğun olduğu, üretici ve ithalatçının bulunduğu bölgelere odaklanıldı. 733 işletmede 2 bin 380 ürün denetimi gerçekleştirdik.” dedi.

“PİYASAYA UYGUNSUZ ÜRÜN SÜREN İŞLETMELERE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI”

Denetimler sonucunda, ürünlerdeki uygunsuzluk oranının yüzde 20,6 olduğunun belirlendiğini ifade eden Bakan Selçuk, “Uygunsuz ve güvensiz ürünleri piyasaya süren işletmelere idari para cezası uygulandı. Güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanırken toplatılmasına da karar verildi.” açıklamasını yaptı.

Kişisel Koruyucu Donanımların önemine dikkat çeken Selçuk, kişisel koruyucu donanım deyince akla ilk olarak iş yerlerinde kullanılan baret, toz maskesi, emniyet kemeri, iş ayakkabısı ve eldiveni gibi ürünler geldiğini ancak, tüketicilerce de kullanılan özellikle güneş gözlüğü, can yeleği ve sporcu ekipmanları gibi ürünlerin de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca denetlendiğini belirtti.

İş kazası sonucu yaralanma ve meslek hastalıkları ile kişi arasındaki son bariyerin kişisel koruyucu donanım olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Selçuk, 2020 yılında yıllık denetim planı, kampanya denetimleri ve bilgilendirme seminerleri ile piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam edileceğini bildirdi.

ÜRÜN ÜZERİNDE “CE” İŞARETİ OLMASINA DİKKAT EDİLMELİ

Kişisel Koruyucu Donanımlarda ürün üzerinde “CE” işaretinin ve ürünle birlikte Türkçe kullanım kılavuzunun bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi gerektiğine değinerek, bunları taşımayan ürünlerin güvensizliğine ilişkin şüphe duyulması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımız, ürünün güvenliği ile ilgili şüphelerinin olması durumunda, Bakanlık internet sayfasında bulunan şikâyet ve ihbar bölümünün yanı sıra iletişim bilgileri bölümünde yer alan adres ve telefonlardan bizlere ulaşabilirler.”

“İŞVERENLER KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN YAPILAN İŞE UYGUNLUĞUNA DİKKAT ETMELİ”

Bakan Selçuk, işverenlerin dikkat etmesi gereken noktaları da şöyle özetledi:

“İşverenlerimiz, işçilerimizin kullanacakları kişisel koruyucu donanımların seçiminde, ürünlerin yapılan işe ve standartlara uygun olmasına dikkat etmeli. İSG profesyonellerinin ve çalışanlarının görüşlerini dikkate almalı. Biz bakanlık olarak, iş sağlığı ve güvenliğinde de insanı merkeze alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah işverenlerimiz ve işçilerimizle el ele daha sağlıklı, güvenli çalışma ortamı oluşturacağız."