Bakan Selçuk: 2.400 engellimize ve yaşlımıza hizmet verdik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında; koruyucu önleyici tedbirler, izleme-teşhis-tedavi-izolasyon döngüsü takibi ve bakım kapasitesini arttırmaya yönelik tedbirlerini sürdürüyor. Selçuk, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda eğitim, hijyen, malzeme temini, vardiya sistemi ve sosyal izolasyon kuruluşları oluşturma gibi uygulamalar ile salgın sürecini yakından takip ettiklerini söyledi.

MEVCUT BAKIM KAPASİTESİNİ ARTIRARAK 2.130 EK YATAK KAPASİTESİ SAĞLADIK

Salgın sürecinin ilk günlerinde proaktif yöntem ile engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında mevcut bakım kapasitesini artırarak 2.130 ek yatak kapasitesi sağladıklarını ifade eden Bakan Selçuk, Ekim ayı itibariyle; resmi ve özel engelsiz bakım merkezlerinde 28 binin üzerinde engelliye, huzurevlerinde de yaklaşık 25 bin yaşlı vatandaşa hizmet verdiklerini kaydetti.

89 SOSYAL İZOLASYON MERKEZİNDE 2.400 ENGELLİ VE YAŞLIMIZA HİZMET VERDİK

Selçuk, salgın sürecinde Bakanlık, resmi kuruluşlar, özel engelli bakım merkezleri ve özel huzurevleri içerisinde ruhsatlandırma sürecini tamamlayan, personel ve donanımsal koşulları bulunan kuruluşları "Sosyal İzolasyon Kuruluşu" olarak yetkilendirdiklerini belirtti.

Bakan Selçuk, “Hastanede yatarak tedavi gören engelli ve yaşlılarımızın hastane dönüşünde karantina süreçlerini tamamlamalarını sağlamak ve hastanede kaldığı süre içerisinde virüse maruz kaldıysa bakım kurumunda virüsün yayılımını engellemek için 89 Sosyal İzolasyon Merkezi oluşturduk. Bu merkezlerde bugüne kadar yaklaşık 2.400 engelli ve yaşlımıza hizmet verdik” dedi.

GELİR ÖLÇÜTÜ ŞARTI 17 NİSAN 2021 TARİHİNE KADAR KALDIRILDI

Ayrıca, Bakan Selçuk, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kurumsal bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engelliler için gelir ölçütü ve ağır engellilik şartının 17 Nisan 2021 tarihine kadar geçici olarak kaldırıldığını bildirdi. Selçuk, bu düzenlemenin pandemi sürecinde yaşanması muhtemel mağduriyetleri engellemek amacıyla yapıldığını ve bahse konu düzenleme ile sosyal izolasyon kuruluşlarında bakım hizmeti sunulan engelli ve yaşlıların gelir ve engel oranına bakılmaksızın tüm giderlerinin devlet tarafından karşılandığını ifade etti.