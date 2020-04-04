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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 13:05,Son Güncelleme:/

Bakan Pekcan'dan temassız ticaret paylaşımı

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Bakan Pekcan'dan temassız ticaret paylaşımı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Bu örnek uygulamamızla ticaretin etkin ve güvenli bir şekilde devamını sağlıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan "Temassız Dış Ticaret" uygulamasına yer verilen görüntüleri paylaştı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayata geçirdikleri sisteme ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında uygulamaya ilişkin görüntülere de yer veren Pekcan, "Hiçbir zorluk bizi durdurmamalı, her şeye rağmen üretim ve ihracat devam etmeli dedik, insan teması olmayan 'Temassız Ticaret'i hayata geçirdik. Bu örnek uygulamamızla ticaretin etkin ve güvenli bir şekilde devamını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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