AA
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Bakan Pekcan'dan önemli yerel parayla ticaret açıklaması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Türk Konseyi üyeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının da önüne geçeceğiz" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Türk Konseyi üyeleri, Kovid-19 sürecinde dış ticarette demir yollarının çok daha etkin kullanımı için ortak hareket etmeli. Türk Konseyi üyeleri olarak önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret anlaşmalarına öncelik vermeliyiz." açıklamasında bulundu.
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