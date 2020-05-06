Bakan Pekcan'dan önemli yerel parayla ticaret açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Türk Konseyi üyeleri, Kovid-19 sürecinde dış ticarette demir yollarının çok daha etkin kullanımı için ortak hareket etmeli. Türk Konseyi üyeleri olarak önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret anlaşmalarına öncelik vermeliyiz." açıklamasında bulundu.