MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Pekcan'dan fahiş fiyat mesajı
GeriEkonomi Bakan Pekcan'dan fahiş fiyat mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 15:49,Son Güncelleme:

Bakan Pekcan'dan fahiş fiyat mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Pekcan'dan fahiş fiyat mesajı
Abone Olgoogle-news

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumaya yeni dönemde oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgınıyla birlikte fahiş fiyat artıran ve stokçuluk yapanlara karşı denetimlerin süreceğini ve tespiti halinde 500 bin lira ceza kesileceğini söyledi.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik inceleme yapacak, 500 bin liraya varan idari para cezası uygulayabilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle