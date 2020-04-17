AA
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Bakan Pekcan'dan fahiş fiyat mesajı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumaya yeni dönemde oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgınıyla birlikte fahiş fiyat artıran ve stokçuluk yapanlara karşı denetimlerin süreceğini ve tespiti halinde 500 bin lira ceza kesileceğini söyledi.
Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik inceleme yapacak, 500 bin liraya varan idari para cezası uygulayabilecek.
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