Bakan Pekcan’dan dezenfektan açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un da TBMM Başkanlığına soru önergesi verdiği konuya ilişkin Bakan Pekcan, yazılı bir açıklama yaptı.

ASILSIZ VE ÇARPITILMIŞ

Açıklamada söz konusu şirketlerin sahiplik durumuna değinmeyen Pekcan, özetle şu bilgilendirmeyi yapmakla yetindi: “Söz konusu haberlerde, Karon Mühendislik firmasının Çinli bir firmanın Türkiye mümessili olduğu, söz konusu ticari ilişki nedeniyle bazı ürünlerde özel bir gümrük vergisi indiriminde bulunulduğu iddiaları tamamen asılsız, mesnetsiz ve yalandır. Bunun yanında, Karon Mühendislik firması 2016’dan bu yana herhangi bir firmanın temsilciliğini de üstlenmemiştir. Diğer taraftan, 27 Şubat-23 Aralık 2020 tarihleri arasında, Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji şirketlerinden bakanlığımızca 1.5 milyon TL ile 9 milyon TL arasında dezenfektan alımı yapılarak fatura kesildiği yönündeki gerçekle hiçbir alakası olmayan iddialar kamuoyunu yanıltacak şekilde asılsız ve çarpıtılmış olarak yansıtılmaktadır. Yüzde yüz doğal olan nanoksia dezenfektan; satışı yapan firmanın adı ya da sahibi sebebiyle değil, hem diğer alkol bazlı dezenfektanların hem de kendi satış fiyatının da oldukça altında olması ve pandemi sebebiyle en hızlı şekilde temin edildiği için ilaveten tercih edilmiştir. Bakanlığımızca KDV hariç toplam 6 milyon 556 bin 816 TL tutarında salgınla mücadeleye ilişkin maske, alkol bazlı dezenfektan, siperlik, eldiven gibi ürün tedariki yapılmışken, KDV hariç 507 bin 880 TL’lik dezenfektan ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, üretici Nanoksia Biyoteknoloji firmasından yapılan 507 bin 880 TL’lik dezenfektan tedariki, direk üretici firma yerine en iyi fiyat veren ikinci firma tarafından temini gerçekleşseydi 853 bin 600 TL’ye tekabül edecektir.”

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