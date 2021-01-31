Bakan Pekcan’dan adil ticaret çağrısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İsviçre hükümetinin ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Gayrıresmi Bakanlar Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Türkiye’nin yanı sıra Avrupa Birliği, ABD, Arjantin, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, Japonya, Kanada, Kazakistan, Kenya, Kore, Meksika, Mısır, Norveç, Rusya Federasyonu, Singapur, Suudi Arabistan, Şili, Tayland, Yeni Zelanda, Afrika Grubu adına Morityus ile Afrika, Karayip ve Pasifik devletleri adına Jamaika’dan bakanlar ve üst düzey temsilciler yer aldı. Koronavirüs salgını sürecinde toparlanmayı teşvik etmek amacıyla DTÖ 12. Bakanlar Konferansı için temel önceliklerin neler olduğu ve somut sonuçlar elde etmek için gerekli koşullar üzerine görüşlerin ele alındığı toplantıda, balıkçılık sübvansiyonları müzakerelerinin başarıyla sonuçlanabilmesi için uzlaşı sağlanması gereken temel unsur konusu da tartışıldı.



Bakan Pekcan, buradaki konuşmasında, “Koronavirüs salgını sürecinde temel ürünlerin sürdürülebilir arzı ve ticaret akışlarının devamı küresel anlamda en önemli konulardan birini oluşturuyor” ifadesini kullandı.



ÖNEM TAŞIYOR

Salgının tüm ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerine bağımlılığını ve uluslararası ticaretin salgınla mücadelede hayati bir araç olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildiren Pekcan, bu nedenle DTÖ’nün etkin işleyişinin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurguladı. Pekcan, “Koronavirüs salgınından kurtulmayı teşvik ederken, en iyi aracımız kesinlikle serbest, adil ve öngörülebilir küresel ticaret yapısı olacaktır” dedi.