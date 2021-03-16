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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 16.03.2021 - 12:05 | Son Güncelleme:

Bakan Pekcan'dan liselilere burs müjdesi

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Bakan Pekcan'dan liselilere burs müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Bakanlıklarımız ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okullarımız, Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldı. Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere, staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmasını hedefliyoruz. Öğrencilere, dış ticaret meslek liselerine kaydolmalarını, geleceğin dış ticaretçileri olmak için başlangıç yapmalarını tavsiye ediyorum. Dış ticaret meslek liselerimiz 81 ildeki ihracatçılar için gerekli insan kaynağını yetiştirecek, mezun gençlerimiz iş imkanları bulabilecek" açıklamasında bulundu.

 

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