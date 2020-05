Bakan Pekcan: İşlerin yeniden canlanmasını bekliyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden normalleşme dönemine geçiş kapsamında yarından itibaren birçok esnaf ve sanatkarın ticari faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, "Bu süreçte devletimizin sağladığı pek çok imkan ve desteklerle esnafımızın işlerinin kısa sürede yeniden canlanmasını ve ekonomik aktivitenin eskiye dönmesini bekliyoruz." dedi.



Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarın salgın sürecinden normalleşme sürecine kademeli geçişi hakkında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı salgın sırasında yaşananların günlük ekonomide esnafın ne kadar önemli ve kritik bir yer tuttuğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Pekcan, pek çok ürün ve hizmeti tüketiciye yerinde ve doğrudan sunan esnaf ve sanatkarın gerek istihdamın korunması gerekse iktisadi faaliyetlerin devamlılığının sağlanmasındaki önemine dikkati çekti.



Türkiye'nin sağlık alanında verdiği mücadelenin benzerini ekonomik alanda da verdiğini ifade eden Pekcan, "Hem sağlık hem de ekonomik mücadelemizde dünya genelindeki birçok ülkeye kıyasla oldukça iyi bir noktadayız." diye konuştu.



Türkiye'de bugün itibariyle yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiğini anlatan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Mayıs'taki kabine toplantısının ardından esnaf ve sanatkarları da ilgilendiren normalleşme adımlarını açıkladığını hatırlattı.



"ESNAFIMIZIN İŞLERİNİN KISA SÜREDE CANLANMASINI BEKLİYORUZ"



Normalleşme sürecinin ilk aşamasında alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin, giyim, ayakkabı, çanta, züccaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmelerin ticari faaliyetlerine başladığını kaydeden Pekcan, 1 Haziran'dan itibaren de restoran, kafe gibi işletmelerin faaliyetlerine başlayacağını, 65 yaş üstü işletme sahibi esnaf ve sanatkarın işinin başına dönebileceğini söyledi.



Pekcan, bu kapsamda yarından itibaren birçok esnaf ve sanatkarın ticari faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceklerini belirterek, "Bu süreçte devletimizin sağladığı pek çok imkan ve desteklerle, vatandaşlarımızın da rutin tüketim alışkanlıklarına geri dönmesiyle, esnafımızın işlerinin kısa sürede yeniden canlanmasını ve ekonomik aktivitenin eskiye dönmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Tüm dünyayı etkileyen salgına karşı verilen mücadeleden ticaret kesiminin mümkün olan en az hasarla çıkması için devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini kaydeden Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketiyle esnaf ve sanatkarlara çok önemli destekler sağlandığını bildirdi.



Bu çerçevede Hazine ve Maliye ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının esnafı rahatlacak çeşitli destek paketleri açıkladıklarını hatırlatan Bakan Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu süreçte işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenmesi noktasında adım atıldı. Bunların yanı sıra Esnaf Destek Paketi'nden, İşe Devam Kredi Desteği'ne SGK, Bağkur prim ödemelerinin ertelenmesinden, kısa çalışma ödeneği ve sicil kayıtları düzenlemesine birçok önemli kolaylık sağlandı.

Halkbank kaynaklarından piyasaya arz edilen Esnaf Destek Paketi kapsamında bugüne kadar 606 bin 545 esnaf ve sanatkarımıza 15 milyar 35 milyon lira tutarında kredi kullandırıldı. Bu krediler, içinden geçtiğimiz bu zor dönemde iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa nefes aldırdı. Halkbank tarafından Kovid-19 salgını nedeniyle ötelenen ya da yapılandırılan toplam kredi taksit tutarı 3,5 milyar lira, bu imkanlardan yararlanan esnaf ve sanatkar sayısı da 374 bin 674 oldu."



Normalleşmenin kademeli olarak başladığını belirten Pekcan, bu dönemde ekonomik faaliyetler devam ederken korunma tedbirlerine de azami dikkat edilmesinin önemine işaret etti.



Her esnafın faaliyetlerini yürütürken uyması gereken kurallar bulunduğunu anlatan Bakan Pekcan, "Esnaf ve sanatkarımız, faaliyetlerini sürdürürken Kovid-19'a yönelik alacakları tedbirler konusunda bilgilendirildi. Bu süreçte esnafımızın, Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği 'maske, mesafe ve temizlik' tedbirlerine sonuna kadar riayet edeceğinden kuşkumuz yok." diye konuştu.



"BU MÜCADELENİN KAZANANI BİZ OLACAĞIZ”



Pekcan, bu süreçte kredi işlemlerinin daha hızlı yürümesi ve kırtasiyeciliğin azalması için, esnaf sicil tasdiknameleriyle mesleki faaliyet belgelerinin Bakanlığın E-Esnaf ve Sanatkar Veri Tabanı'ndan (ESBİS) temin edilmesini sağladıklarını ifade ederek, ayrıca Sanal Ticaret Akademisi, Facebook çevrim içi eğitim gibi portallarla esnaf ve sanatkara e-ticaret ve ihracat alanında verdikleri dijital eğitimlere hız verdiklerini söyledi.



Bakanlık olarak "E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasını da başlattıklarını anımsatan Pekcan, "Bu kampanyaya birçok e-ticaret platformu destek verdi. Bu sayede pazarlama sıkıntısı çeken esnafımızın e-ticaretin imkanlarından da faydalanarak, büyümesini ve kurumsallaşmasını, emeklerinin karşılığının alabilmelerini arzu ediyoruz." dedi.



Bakan Pekcan, verdikleri destek ve eğitimlerle ekonominin can damarı esnafın her zaman yanında olduklarını belirterek, "Omuz omuza vererek bu mücadelenin kazananı biz olacağız." ifadesini kullandı.