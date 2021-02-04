Bakan Pekcan: Her zaman iş insanımızın ve esnafımızın yanındayız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beraberinde Vali Münir Karaloğlu, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (DESOB) ziyaret etti.

Burada DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, esnaf ve sanatkarla görüşen Pekcan, yaptığı konuşmada, kadim kent Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diyarbakır'daki iş dünyası, esnaf ve sanatkarların sıkıntılarını tekrar değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Pekcan, tüm dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini vurguladı.

"BU SÜRECİ YÖNETMEK İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Pekcan, Türkiye'nin sağlık altyapısıyla sağlık alanında dünyanın çok gelişmiş ülkelerinin birçoğunu dahi geride bıraktığını, ekonomik alanda da birçok ülkeden çok daha iyi durumda olduğunu belirtti.

"Pandemi sürecinde iş dünyamız da esnafımız da vatandaşımız da tüm dünya gibi etkilendi. Bakanlık olarak her zaman iş insanımızın ve esnafımızın yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güç ile onun liderliğinde bu süreci yönetmek için el birliğiyle çalışıyoruz." diyen Pekcan, pandemiye bağlı yeniden destek mekanizmalarının, ertelemelerin gözden geçirilebileceğini kaydetti.

Aşıyı Türkiye'nin etkili bir şekilde kullanmaya başladığını ifade eden Pekcan, "Bütün temennimiz pandeminin en kısa zamanda sona ermesi ve iş yaşantımıza, normal yaşantımıza, normal sürece dönebilmemiz." diye konuştu.

Pekcan, gelir kaybı ve kira desteğinden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler için başvuru süresini 31 Mart'a kadar uzattıklarını hatırlattı.

Diyarbakır'da geçen sene iki kez dış ticaret eğitim semineri verdiklerini, son 2 senede kente 3 milyon 700 bin lira ihracat desteği sağladıklarını dile getiren Pekcan, her türlü desteği ve eğitimi vermeye hazır olduklarını ancak Diyarbakır'ın da ihracatı biraz daha kente yaraşır ölçülere çıkarması gerektiğine inandığını söyledi.

Sanal ticaret akademilerinin bulunduğunu, girişimcilik, iç ticaret, dış ticaret, e-ticaret eğitimleri verdiklerini anlatan Pekcan, esnafa yönelik de e-ticaret ve ihracat eğitim desteği sunduklarını belirtti.

Pekcan, "İnşallah Diyarbakır'daki iş insanımızın, esnafımızın hem ticaret hem de ihracat alanında daha sağlam ve emin adımlarla güçlerine güç katmaları için Bakanlık olarak tüm desteklerimizle yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Vali Karaloğlu da Diyarbakır'da esnaf ve sanatkarlara sağlanan desteklerle ilgili bilgi verdi. Bakan Pekcan, Diyarbakır'daki temasları kapsamında esnafı ziyaret etti, sorun ve talepleri dinledi.