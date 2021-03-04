Bakan Pekcan: Günümüzün ekonomisi kadınların güçlenmesi için fırsatlar sunuyor

Sabah gazetesi tarafından düzenlenen "Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi"ne video konferans yöntemiyle katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 8 Mart'ın Türkiye'nin kadının statüsüyle ilgili nerede olduğunu değerlendirme ve bu alandaki toplumsal farkındalığı artırma anlamında bir imkan verdiğini dile getirerek, bu konunun bir gün veya bir haftayla sınırlı olmaksızın süreklilik arz eden biçimde ele alınması gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye'de kadın konularında her geçen gün yeni ve güzel aşamalar kaydedileceğine yürekten inandığını söyleyen Pekcan, "Birleşmiş Milletler, bu yılın Dünya Kadınlar Günü ana temasını 'Kadın Liderliği:Kovid-19 dünyasında eşit bir geleceğe ulaşmak' olarak açıklamıştır. Nitekim, dünya genelinde ve ülkemizde kadınların daha eşitlikçi olanaklara sahip olabilmeleri için bizzat kadınlar tarafından başlatılacak girişimler ve liderlik önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Türkiye'nin bugüne kadar kadının statüsünün korunması ve geliştirilmesi noktasında çok önemli kazanımları ve başarıları olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bunları hep birlikte çalışarak çok daha ileri noktalara getirmek için gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Bu çerçevede devletimiz ile birlikte sivil toplum kuruluşlarımıza, üniversitelere ve kamuoyu oluşumuna katkı sağlayan tüm kurum ve bireylere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Kadınların, toplumsal, iktisadi ve kültürel alanlar başta olmak üzere hayatın tüm alanlarında, daha etkin ve eşitlikçi bir şekilde yer alabilmesi, her türlü ayrımcılığa, dışlamaya ve hatta kötü muameleye maruz kalmadan, hayatlarını idame ettirip ideallerini gerçekleştirmeleri esastır ve çalışmalarımızın odağında olmalıdır. Özellikle günümüz küresel ekonomisinde dijitalleşmenin ilerlemesi, bilgiye ve kaynaklara erişimin daha kolay hale gelmesiyle kadının güçlenmesini destekleyebilecek yeni imkanlar ortaya çıkmaktadır. Önemli olan, teknolojinin getirdiği bu imkanları, yasal ve kurumsal altyapılarla destekleyebilmek ve kadının statüsünün iyileştirilmesiyle ilgili doğru ekosistemleri hep birlikte kurgulayıp geliştirebilmektir. Türkiye’nin gelişme ve kalkınmada önemli hedefleri mevcuttur. Kadınlarımızın potansiyellerini en iyi şekilde sergileyebilmeleri, hedeflerimize ulaşmada yadsınamaz bir katkı sağlayacaktır."

Bugünün küresel ekonomisinin kadınların güçlenmesi için çok önemli fırsatlar sunduğunu belirten Pekcan, "Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek bizim elimizde. Kadın girişimcilerimiz sayesinde ülkemiz ticaret hacmini daha da artırarak ekonomimizin istikrarlı bir şekilde büyüyeceğine ve hedeflerimize hızla ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

BAKANLIĞIN KADINLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARI

Pekcan, bu çerçevede bakanlık olarak kadınların ekonomik hayattaki rol ve faaliyetlerinin etkinleştirilmesi için özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla el ele yürüttükleri bazı proje ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi, Kadın Girişimci Network Projesi çerçevesinde iller bazında kadın girişimcilere ulaşılması ve bir kadın girişimci ağının oluşturulabilmesini hedeflediklerini söyledi. Pekcan, bugüne kadar 47 ilde yaklaşık 1400 kadın girişimciyi bu ağlarda bir araya getirmenin memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi.

Export Akademi Programı çerçevesinde de Türkiye'de ihracat yapmaya istekli, potansiyeli olan kadın ve genç girişimcilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve mentorlük desteği verdiklerini anlatan Pekcan, "Bugüne kadar Export Akademi Programı kapsamında yapılan 16 eğitime 4 binin üzerinde girişimcimiz katılmış bulunmakta. Projelerimize dahil olan kadın girişimcilerimizin pek çoğunun önümüzdeki yıllarda ihracat yapmaya başlayacağına yürekten inanıyorum. Keza, Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu ve Melek Yatırımcı Platformu gibi yeni platformlarla ilgili çalışmalarımız da sürmektedir." diye konuştu.

Pekcan, Sanal Ticaret Akademisi'nin de tüm vatandaşlar için önemli bir rehber niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, kullanıcıların çevrim içi eğitimleri tamamladıktan sonra sertifika alabildiğini hatırlattı. İhracat yapmak isteyen kadın girişimcilerin, geçen sene devreye aldıkları Kolay İhracat Platformu'na başvurabileceklerine işaret eden Pekcan, burada tüm kullanıcılara yapay zeka destekli oldukça gelişmiş ve kapsamlı bir dijital danışmanlık hizmeti sunulduğunu söyledi.

Pekcan, bakanlık olarak, bu tür dijital platformlarla vatandaşların, girişimcilerin, gençlerin, kadınların yanında olmaya, onlara etkin bir şekilde destek sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "Ayrıca Eximbank aracılığıyla kadın ve genç girişimcilere 2020 yılında toplam 822 bin dolar kredi verilmiş bulunmakta." dedi.

E-Ticaret Akademisi'nde, e-ticaret sitesi kurulumundan e-ihracat yapılmasına kadar pek çok konuda bilgiye ve eğitime yer verildiğini dile getiren Pekcan, şöyle devam etti:

"E-Ticaret Akademisi'ndeki bu eğitimlerden bugüne kadar 42 binin üzerinde kullanıcı faydalanmış olup bu sayının yaklaşık yarısını, yüzde 46’sını kadınlarımızın oluşturulması da oldukça memnuniyet vericidir. Bakanlık olarak bir diğer önceliğimiz kooperatifçilik faaliyetlerinin geliştirilmesidir. Kadınlarımızın, özellikle kırsal bölgelerde, kooperatifler aracılığıyla ekonomik hayatta çok daha etkin roller üstlenebileceğini değerlendiriyoruz. Bu çerçevede Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı'mızı kadın kooperatiflerine odakladık. Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlıyoruz. Bu program kapsamında 2020 yılında faaliyet gösteren 139 kadın kooperatifinin 149 projesine 14 milyon 500 bin liranın üzerinde hibe desteği verdik."

Pekcan, kadınlara yönelik odak çalışmalarını bakanlık bünyesinde özellikle girişimcilik ve ihracatçılık yönünde Kadın ve Genç Girişimciliği İhracat Daire Başkanlığı eliyle yürüttüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımızı, bakanlığımızın ihracatı tabana yayma hedefiyle doğrudan ilişkili olarak görüyoruz. Her zaman vurguladığımız ve önemsediğimiz katma değerli ihracatta, yerli üretim ve yerli teknolojide, inovasyon ve tasarımda kadınlarımızın büyük katkılar sağlayabileceği aşikar. İşçisinden mühendisine, çalışanından yöneticisine, insan kaynağı olarak kadınlarımızın sağlayacağı katkı, gelişme ve kalkınma yolundaki hedeflerimize ulaşmamızda belirleyici olacaktır. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekonomik hayatın dışında da toplumsal ve kültürel alanlar başta olmak üzere hayatın her alanında kadınlarımız için daha iyi şartlar, daha iyi koşullar temin edilmesi için gayretlerimizi hep birlikte sürdürmeliyiz."