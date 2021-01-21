Bakan Pekcan: Gümrük Birliği’ni güncellemenin zamanı geldi

İki bakan JETCO protokolünü de imzaladı. İkili ticaret hacminin 6.6 milyar dolardan 2020 ‘de 7.3 milyar dolara yükseldiğini söyleyen Pekcan, bunu 10 milyar dolar ve üzerine çıkarmayı beklediklerini ifade etti.

Salgın sürecinin uluslararası iş birliği ile dış ticarette tedarik ve değer zincirlerinin etkin kurgulanmasının gerekliliğini gözler önüne serdiğini ifade eden Pekcan, şöyle devam etti: “Türkiye ve AB ekonomisi pek çok açıdan birbirini tamamlar niteliktedir. Türkiye ve AB ekonomik ilişkilerinin derinleşmesi ve çeşitlenmesi her iki tarafın da ortak çıkarınadır. Türkiye, AB ile uyumlu kalite ve üretim altyapısıyla, AB’nin en önemli tedarikçilerinden birisi olmaya devam edecektir”

KAPSAM GENİŞLEMELİ

Gümrük Birliği’nin 25’inci yılında olduğunu da hatırlatan Pekcan şöyle devam etti: “Gümrük Birliği her iki tarafa çok önemli faydalar sağladı. Ancak gelişen küresel ekonomi çerçevesinde Gümrük Birliği’ni güncellemenin, halihazırda Gümrük Birliği kapsamında olmayan yatırımlar ve hizmetler gibi alanları da Gümrük Birliği’ne dahil etmenin zamanı gelmiştir. Bugünkü toplantımızda bu hususu bir kez daha dile getirdik. Öte yandan, Belçika’nın ve genel olarak AB ülkelerinin iş insanlarımıza ve Türk şoförlerine yönelik vize uygulamalarında daha esnek davranması yönündeki beklentimizi de toplantımız vesilesiyle hatırlatmış olduk. AB’nin çelik ürünlerinde uyguladığı korunma önlemi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi konularda görüş alışverişi sağladık.”

RUSYA KOTAYI YÜKSELTTİ

Bakan Pekcan dün, Rusya’nın Türkiye’nin domates ihracatına uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini de açıkladı. Bakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Rusya’nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

ESNAFA DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI

Bakan Ruhsar Pekcan, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Salgından etkilenen esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerini ocak ayı içinde planladıklarını hatırlatan Bakan Pekcan, “Bizim ve Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinin karşılaştırılmasıyla mümkün olan en kısa zamanda ödemeleri yapacağımızı söylemiştim. Bugün itibarıyla (dün) gelir kaybı destek ödemelerine başlamış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun, ocak ayını ödemeye başladık. bundan sonra da ocak-şubat-mart, üç ay bunları ödemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.