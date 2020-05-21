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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 14:45,Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: Ekonomik aktivitede hareketlenmenin başlayacağı günler yakındır

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Bakan Pekcan: Ekonomik aktivitede hareketlenmenin başlayacağı günler yakındır
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Normalleşme süreciyle ekonomik aktivitenin hızla toparlanacağı, yeniden iş dünyası için hareketlenmenin başlayacağı günler yakındır." dedi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Esnaf Destek Paketi kapsamında 579 bin 91 esnaf ve sanatkara 14,4 milyar lira tutarında faiz indirimli işletme kredisi kullandırıldı." dedi.

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