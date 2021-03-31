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HaberlerEkonomi HaberleriBakan Pekcan duyurdu! Destek başvuruları 30 Nisan'a kadar yapılabilecek
GeriEkonomi Bakan Pekcan duyurdu! Destek başvuruları 30 Nisan'a kadar yapılabilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 31.03.2021 - 17:40 | Son Güncelleme:

Bakan Pekcan duyurdu! Destek başvuruları 30 Nisan'a kadar yapılabilecek

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Bakan Pekcan duyurdu! Destek başvuruları 30 Nisan'a kadar yapılabilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık. Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

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