MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Pekcan, depremden etkilenen Seferihisar'da incelemelerde bulundu
GeriEkonomi Bakan Pekcan, depremden etkilenen Seferihisar'da incelemelerde bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 15:47 | Son Güncelleme:

Bakan Pekcan, depremden etkilenen Seferihisar'da incelemelerde bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Pekcan, depremden etkilenen Seferihisar'da incelemelerde bulundu
Abone Olgoogle-news

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Böyle afetler yaşamamak için devlet, sivil toplum örgütleri ve millet el ele vererek çalışmalarımızı tam bir iş birliği ve eş güdüm içerisinde sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

Depremin merkez üssü Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde esnafın sorunlarını dinleyen Bakan Pekcan, vatandaşların taleplerini ilgili bakanlıklara bildireceklerini belirtti.

Pekcan, İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulundu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni etti.
Devletin, depremin ilk anından itibaren tüm olanaklarıyla bölgede olduğunun altını çizen Pekcan, şöyle konuştu:
"Biz de Ticaret Bakanı olarak esnafımızın yanındayız. Caddelerin yıkanmasına kadar bakanlıklarımız, kaymakamımız devreye girip gereken her türlü özeni gösterdiler. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, zarar gören esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe TESKOMB üzerinden vereceğiz. TESKOMB üzerinden Halkbank'tan kredi kullanan esnafımıza kredilerini faizsiz olarak 1 yıl daha öteleyeceğiz. İnşallah böyle felaketleri bir daha yaşamayız. Böyle afetler yaşamamak için devlet, sivil toplum örgütleri ve millet el ele vererek çalışmalarımızı tam bir iş birliği ve eş güdüm içerisinde sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum." 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle