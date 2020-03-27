Bakan Pekcan: Ciddi önlemler aldık
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Bakanlığımız ve diğer bakanlıklar ülkemizde virüs görülmeden önce ciddi önlemler aldı" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Bakanlık olarak ülkemizde virüs görülmeden önce diğer bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde ciddi önlemler aldık. Bu doğrultuda temassız dış ticaret çalışmalarını geliştirdik." dedi.
Bakan Pekcan "(Kovid-19 tedbirleri) Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz. Toplumsal ihtiyaçların karşılanması, tedarik zincirinin sağlanması amacıyla üstün bir gayret sarf ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle