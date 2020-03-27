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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 11:12,Son Güncelleme:/

Bakan Pekcan: Ciddi önlemler aldık

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Bakan Pekcan: Ciddi önlemler aldık
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Bakanlığımız ve diğer bakanlıklar ülkemizde virüs görülmeden önce ciddi önlemler aldı" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Bakanlık olarak ülkemizde virüs  görülmeden önce diğer bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde ciddi önlemler aldık. Bu doğrultuda temassız  dış ticaret çalışmalarını geliştirdik." dedi.

Bakan Pekcan "(Kovid-19 tedbirleri) Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz. Toplumsal ihtiyaçların karşılanması, tedarik zincirinin sağlanması amacıyla üstün bir gayret sarf ediyoruz" açıklamasını yaptı.

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