Bakan Pekcan açıkladı! İhracat arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İhracatın Nisan ayına göre Mayıs'ta yüzde 10.84 oranında arttığını söyleyen Pekcan, ihracatta en kötünün geride kaldığını belirtti.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:



Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle birlikte, sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın haziran ayından itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz.

Mayıs ayında ara malı ve yatırım malı ithalatı, toplam ithalatımızın %91,2’sini oluşturdu, bu durum önümüzdeki dönemde üretim ve ihracat artışı için önemli bir öncü göstergedir.