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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 19.03.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Bakan Pekcan açıkladı! Esnafın borçları yapılandırılıyor

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlatıldı" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde gecikme faizinden vazgeçilerek anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunulacağını söyledi.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi.

TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlatıldı.

Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bakan Pekcan açıkladı Esnafın borçları yapılandırılıyor

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