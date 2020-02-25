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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 10:54,Son Güncelleme:/

Bakan Pekcan açıkladı! Elektronik sigaraya yasak geldi

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Bakan Pekcan açıkladı! Elektronik sigaraya yasak geldi
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirdik." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara yakaladık. 2020'de de bunlara geçit vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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