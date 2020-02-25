AA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 10:54,
Bakan Pekcan açıkladı! Elektronik sigaraya yasak geldi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirdik." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019'da 17,6 milyon paket kaçak sigara, 140 bin adet elektronik sigara yakaladık. 2020'de de bunlara geçit vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.
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