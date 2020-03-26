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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.03.2020 - 11:03,Son Güncelleme:/

Bakan Pekcan açıkladı! 189 firmaya 9.1 milyon lira ceza

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Bakan Pekcan açıkladı! 189 firmaya 9.1 milyon lira ceza
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "(Ürünlerde fahiş fiyat artışı) Reklam Kurulunun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya, gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firma ve 13 bin 280 ürünü denetledik." açıklamasında bulundu.

Bakan Pekcan "(Ürünlerde fahiş fiyat artışı) Reklam Kurulunun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı" dedi.

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