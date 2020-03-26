Bakan Pekcan açıkladı! 189 firmaya 9.1 milyon lira ceza

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya, gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firma ve 13 bin 280 ürünü denetledik." açıklamasında bulundu.



Bakan Pekcan "(Ürünlerde fahiş fiyat artışı) Reklam Kurulunun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı" dedi.