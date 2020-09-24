Bakan Pekcan: 1.1 milyon esnaf yararlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kredi kefalet kooperatiflerimiz kanalıyla sağlanan kredi 67 milyar liraya, bu sene 9 ayda da 35 milyar liraya ulaştı. Destek verdiğimiz esnaf sayımız da 1,1 milyonu aştı." dedi.



4. Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni, Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Pekcan, "Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme" temasıyla düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, Türkiye'de eğitimden sağlığa, konuttan sigortacılığa, ulaşımdan tarımsal kalkınmaya, enerjiden kadın girişimciliğine kadar 40'a yakın sektörde faaliyet gösteren 50 bin kooperatif bulunduğunu belirterek, Bakanlığın görev alanı kapsamında, toplamda yaklaşık 1,4 milyon ortağı olan 8 bin 750 kooperatifin faaliyet gösterdiğini dile getirdi.



Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) ortaklığı ile yayımlanan bir rapora göre, dünyanın ciro bazında en büyük 300 kooperatifinin toplam cirosunun 2 trilyon dolar civarında olduğunu ancak bu listede Türkiye’den kooperatif bulunmadığını ifade eden Pekcan, "Bizim de hedefimiz burada da Türkiye'den kooperatiflerin yer almasını sağlamak." diye konuştu.



Bakan Pekcan, kooperatiflerin çok sayıda küçük üretici ve girişimciyi bir araya getirerek ölçek ekonomisi yaratma gibi kritik bir avantaj sağladığına işaret ederek, bir ekonomik aktörün tek başına gerçekleştiremeyebileceği bir yatırım, tek başına üstesinden gelemeyebileceği bir üretim maliyetinin, kooperatifler sayesinde etkin ve karlı biçimde yapılabilir hale gelebildiğini söyledi.



"KOOPERATİFLERİMİZİ DÜNYA STANDARTLARINDA AKTÖRLER HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Kooperatiflerin, ortaklarına ekonomik fayda sağlamanın yanında sosyal kalkınmanın da öncü aktörleri arasında yer aldıklarını belirten Pekcan, şu ifadeleri kullandı:



"Yerel ve geleneksel ürünlerin üretimi ve pazarlanması, kadınların iş hayatında daha fazla yer alabilmesi, başta kadınlar olmak üzere dezavantajlı grupların istihdamı, yöresel ürün ve kültürel değerlerin ekonomiye ve turizme kazandırılması, kaybolmaya yüz tutmuş meslek kollarının korunması, yoksullukla mücadele gibi alanlarda yaratılan katma değer, yerel ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmaktadır. Bu bakımdan özellikle 'kadın kooperatifleri' ve 'Kalkınma kooperatiflerimize' büyük sorumluluk düşmektedir. Biz de Bakanlık olarak kooperatiflerimizi kurumsal yapısı güçlü, çağın ekonomik koşullarıyla uyumlu, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden, dünya standartlarında ekonomik aktörler haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



Pekcan, kooperatiflerin sayılarının artmasından ziyade güçlü ve etkin yapılar olarak faaliyette bulunmalarının önemli olduğunu kaydetti.



Türkiye'de ekonomik ve mali yapısı sağlam, ulusal ve uluslararası rekabet gücü yüksek, üretim, pazarlama ve hizmet kapasitesi yaygın ve hatta ihracat yapan kooperatiflerin sayısının artmasını hedeflediklerini anlatan Pekcan, "Bu hedef doğrultusunda, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kooperatiflerimizle ve merkez birliklerimizle istişare ve eş güdüm halinde çalışmalarımızı ilerleteceğiz. Özellikle kadın kooperatiflerimize çok önem veriyoruz. Hükümetimiz olarak sosyal dengenin sağlanmasında kadın kooperatiflerimizi ve kadınların istihdamda yer almasını önemsiyoruz." dedi.

Bakan Pekcan, Bakanlığın, özellikle kadın ve genç girişimcileri hedefleyen, "Export Akademi", "Online ve Fiziki Kadın Girişimci Network Programı", "Sanal Ticaret Akademisi", "E-Ticaret Bilgi Platformu" gibi eğitim programları hakkında da bilgi vererek, tüm kooperatif mensuplarını söz konusu eğitimlerden yararlanmaya çağırdı.



Yakın zamanda Kolay İhracat Platformu'nu devreye aldıklarını hatırlatan Pekcan, firmaların ihracata başlangıç aşamasından tüm süreçlerde ihtiyaç duyacakları her türlü bilgi ve mevzuatın bu platformdan paylaşıldığını söyledi. Pekcan, platformun ikinci fazını yılbaşında devreye alacaklarını bildirdi.

Her yıl düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın ülkede kooperatifçiliğin geliştirilmesine önemli katkı sağladığını dile getiren Pekcan, fuarı bu yıl yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tüm tedbirleri alarak açtıklarını söyledi.



Pekcan, fuarın, kooperatiflerin yeni iş bağlantıları kurabilmelerine önayak olmalarını arzu ettiklerini belirterek, etkinliğe kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, e-ticaret firmaları temsilcilerinin de katıldığını vurguladı.



9 AYDA 35 MİLYAR LİRA KREDİ



Bakan Pekcan, kooperatif faaliyetleri içinde farklı bir önemi bulunan kredi kefalet kooperatiflerinin rolüne de değinerek, "Kredi kefalet

kooperatiflerimiz kanalıyla sağlanan kredi 67 milyar liraya, bu sene 9 ayda da

35 milyar liraya ulaştı. Destek verdiğimiz esnaf sayımız da 1,1 milyonu aştı."

Salgın sürecinde yaşanan dar boğazda, devletin desteğiyle gerçekleşen söz konusu finansmanın pek çok işletme, esnaf ve girişimci için önemli bir kolaylık sağladığını vurgulayan Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"15 Temmuz itibarıyla başvurularını almaya başladığımız, yüzde 75'e kadar hibe destek imkanı sunan Kooperatifçilik Destek Programı'mızda (KOOP-DES) önceliği kadın kooperatiflerimize verdik. İlk değerlendirmelerimiz sonucunda 11 ilimizden 54 kadın kooperatifimizin projelerini desteklemiş bulunuyoruz. Özellikle kadın eli değen bu projelerden çok şey beklediğimizi belirtmek isterim. KOOP-DES Programı'mıza başvurular devam ediyor."

Pekcan, fuardaki stantları da gezerek, ürünler ve kooperatifler hakkında bilgi aldı.