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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli'den "süt destekleri" açıklaması

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Bakan Pakdemirli'den "süt destekleri" açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "2020 yılı 2. dönem süt desteklerimiz 15 kuruş olarak önümüzdeki hafta sonunda ödenecek. Ayrıca ekim-aralık dönemine ait 40 kuruşluk destek de ocak ayı itibarıyla yetiştiricilerimize peyderpey ödenecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yılın 2. dönem süt destek ödemelerinin gelecek hafta yapılacağını belirterek, "Ayrıca ekim-aralık dönemine ait 40 kuruşluk destek de ocak ayı itibari ile yetiştiricilerimize peyderpey ödenecek." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından, süt destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Pakdemirli, paylaşımında "2020 yılı 2. dönem süt desteklerimiz 15 kuruş olarak önümüzdeki hafta sonunda ödenecek. Ayrıca ekim-aralık dönemine ait 40 kuruşluk destek de ocak ayı itibari ile yetiştiricilerimize peyderpey ödenecek." açıklamasında bulundu.

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