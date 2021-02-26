Bakan Pakdemirli'den özel açıklamalar... İstanbul'un ne kadar suyu var? Gıda fiyatları düşer mi?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli CNN TÜRK’e özel bir röportaj verdi. Hayvan haklarından, kooperatif marketlere gündemdeki bir çok konu hakkında bilgiler veren Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

GIDA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

Tabi gıda fiyatlarından başlayacak olursak dünyada bir pandemi belirsizliği yaşıyoruz. Bu pandemi etkilerinin üzerine kuraklık belirsizliği ve Çin ve Hindistan gibi iki tane talep edici ülkenin normalden fazla talep etmesiyle emtia fiyatlarının hepsinin dünya çapında bir artış var. Biz bunun etkisiyle birlikte son 3-4 ay öncesinde geçmişte anlaşılmasa da özellikle gümrük indirimleri ve bir takım indirimler de yaptık. Burada özellikle bu ikame fiyatlarının minimum etkilenmesi sebebiyle.

Eğer Kovid’le ilgili beklediklerimiz gerçekleşirse ben Mayıs’tan sonra gıda fiyatları ile ilgili ciddi bir düşüş eğiliminde olabileceğimizi düşünüyorum.

Biliyorsunuz dövizde de bir iyileşmemiz var bunun da enflasyona muhakkak katkıları var. İki tane şey var burada; birincisi dünyada emtia fiyatlarının çok artması, dövizde de hızlı bir yükseliş ama şu anda da geriye doğru bir düşüş beklentimiz oldu. Bununla beraber fiyatların tekrar eskiye yakın seviyelere gelebileceğine inanıyorum.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ... SAYI ARTIŞI NEREDE GÖRÜLECEK?

Tarım Kredi Kooperatif marketlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla daha yaygın hale getirilmesi için düğmeye basıldı. Temel ürünler Tarım Kredi kooperatiflerinde var. Anadolu'nun her yanına yayılacak şekilde planlamayı yapıyorlar. İllere eşit dağılacak şekilde kabaca bir hesap yapıyorlar. Bunların her biri süreç isteyen mesele. En hızlı şekilde yapılır diye düşünüyorum. Bir kaç yıl içerisinde olabilir.

KURAKLIK

Ankara'da şu anda yüzde 11.3... 4 ay hiç yağış almazsa Ankara'nın suyu yeter. Ankara'nın susuz kalma riski yok. İstanbul'da 2021'de yüzde 49 doluluk oranımız var. 5.5 aylık hiç yağış almasa suyu var. İzmir'de problem yok gibi. Şu anda yüzde 62 doluluk. İzmir daha fazla yağış almış durumda, 11 aylık suyu var. Yağış beklentimiz devam ediyor. Su tasarrufu yapmamız lazım. Mesela dişimizi fırçalarken suyu açık bırakmayacağız. Çamaşır makinesinde ön yıkamayı kullanmak. 2035'ten itibaren Türkiye'nin iyice kurak bir döneme gireceğini düşünüyoruz.

HAYVAN HAKLARI DÜZENLEMESİ

Mart ayı gibi çalışmaları bitirebiliriz diye hedef koyduk. Kabahatten suça doğru gitmesi için çalışma var. Daha çok şiddet... Bir evin içinde 50 kedi bakıyorsanız, hayvan istifçiliği yapıp, hayvan refahını doğru yönetmiyorsanız buna da müdahale eden bir yapı içinde olacağız. Sayı net değil ama limit olacak. Sayı ne olur, 3 olur, 5 olur, 10 olur bilemiyorum şu anda. Arkadaşlar çalışıyorlar. Mikroçip uygulaması olacak. Kabahatin suça döndüğü, cezaların arttığı, hayvanlara mal değil can olarak bakıldığı, korumanın ön plana çıktığı bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyoruz