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HaberlerEkonomi HaberleriBakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde! 427,5 milyon TL'lik destek ödemesi hesaplara geçiyor
GeriEkonomi Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde! 427,5 milyon TL'lik destek ödemesi hesaplara geçiyor
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Ekonomi
Haber Giriş: 21.05.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde! 427,5 milyon TL'lik destek ödemesi hesaplara geçiyor

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün saat 18.00 itibarıyla yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçilere destek ödemelerinin bu akşam itibarıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

"Çiftçilerimiz için müjdemiz var" diyen Bakan Pakdemirli, "Bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Hububat, baklagil, dane mısır desteği için 61 bin 496 üreticimize 289 milyon 48 bin TL ödenecek. Mazot gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek. Destek ödemeleri hem çiftçilerimize hem de hükümetimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

 

 

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