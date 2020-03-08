Bakan Pakdemirli'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınların toplumun ve ailenin temel değeri, yarınların mimarı olduğunu bildirdi.

Kadınların sevginin ve saygının en yücesini hak ettiğini belirten Pakdemirli, "Kadın üretir, besler, büyütür, dünyayı güzelleştirir, sevgiyle umudu yeşertir. Bazen tarlada bir işçidir ter döken, bazen içine bir can sığdıran ve gelecek nesillerimizi yetiştirendir kadın. Bereketli elleriyle tohumu buğdaya, buğdayı ekmeğe çeviren, emeğiyle değer üretendir kadın. Siyasetten sanata, eğitimden sağlığa, tarımdan ticarete hayatın her alanında, dokunduğu her işte ses getirendir kadın." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların gücüne inandıklarını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak kadın çiftçilerimizin, üreticilerimizin, girişimcilerimizin, üretim süreci içinde aktif bir şekilde bulunmasına yönelik her türlü desteği veriyoruz. Türkiye'nin bereketli toprakları gelecek nesillerimiz gibi kadınlarımıza emanet. Kadınlarımız olmazsa toplumun olamayacağı bilinciyle eli bereketli, gönlü sevgi dolu fedakar kadınlarımızın, sadece bir gün değil her gün hak ettikleri değeri görmesi temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."