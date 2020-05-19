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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 13:24,Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli'den 19 Mayıs mesajı

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Bakan Pakdemirli'den 19 Mayıs mesajı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük güvencesi ve sahip olduğu en büyük zenginliğin gençlerin enerjisi, mücadele azmi ve gücü olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Pakdemirli paylaşımında şunları kaydetti:

"Ülkemizin en büyük güvencesi, sahip olduğumuz en büyük zenginlik, gençlerimizin enerjisi, mücadele azmi ve gücüdür. Bu güçle daha nice büyük işler yapacak, ülkemizi ileriye taşımaya devam edeceğiz."

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