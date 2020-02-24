Bakan Pakdemirli'de deprem açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'da depremde ahırları zarar gören ve hayvanları telef olan vatandaşlara yardım için çalışmaların başlatıldığını, 200 küçükbaş hayvanın bölgeye gönderileceğini bildirdi.



Pakdemirli, yazılı açıklamasında, merkez üssü İran olan 5,9 şiddetindeki depremin Van'ın Başkale ilçesi ve mahallelerinde şiddetli bir şekilde hissedildiğini ifade etti.

Devletin tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu kaydeden Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak da depremde hayvanları telef olan, ahırları yıkılan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara başladıklarını belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda depremin etkili olduğu Başkale ilçesinin Böğrüpek, Gelenler, Güvendik, Kaşkol, Ömerdağı, Özpınar, Eşmepınar mahallelerinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünün altını çizen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:



"İlk gelen verilere göre bu mahallelerimizde 193 ahır yıkılmış, 105 ahır ise ağır hasarlıdır. Tespitlerimizde 1916 küçükbaşın ve 109 büyükbaş hayvanın telef olduğu anlaşılmıştır. Zarar ziyan tespiti için görevlendirdiğimiz personelimizin çalışmaları ise devam etmektedir. Yıkılan ahırların yerine kullanılmak üzere Bakanlığımız tarafından bölgeye 6x4 metre büyüklüğünde 30 adet çadır sevk edilmiştir. Ayrıca Van depreminde zarar gören ailelerin hayvan yemi olarak kullanması için TİGEM’e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinden 50 ton yonca otu ve 25 ton saman bölgeye sevk edilmiştir. Yine depremde hayvanları telef olan aileler için 200 küçükbaş hayvanın sevkiyatına başlanmıştır."