Bakan Pakdemirli uyardı! Hasta personel çalıştırmayın
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs nedeniyle gıda işletmelerinde hasta personel çalıştırılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gıda işletmelerine, hasta personel çalıştırılmaması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Pakdemirli, Twitter'dan gıda işletmelerinin Kovid-19'a karşı alacağı tedbirlere ilişkin video paylaştı.
Bakan Pakdemirli, paylaşımında "Gıda işletmesi sahibi vatandaşlarıma hatırlatmak istiyorum; hasta personel çalıştırmayın ve personelinizin kişisel hijyen kurallarına uymasını sağlayın." ifadesini kullandı.
Videoda da çöplerin gıda bulunan ortamlardan uzak tutulması, çalışma ortamlarında daha sık dezenfeksiyon yapılması, ambalajsız gıdalara temasın azaltılması ve çalışma ortamlarının havanlandırılması konularına işaret edildi.
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