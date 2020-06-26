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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 12:24,Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık

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Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık
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TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ürün veren üreticilere 200 milyon TL ödeme yaptıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Hububat hasadıyla birlikte alıma başlayan Toprak Mahsülleri Ofisimiz, lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini en geç 10 günde ödüyor. Bugün itibarıyla TMO’ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık" ifadesini kullandı.

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