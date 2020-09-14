Bakan Pakdemirli: Son 2 yılda tarımsal hasıla yüzde 45 gibi önemli bir artışla 275 milyar liraya ulaştı

Pakdemirli, video konferans yoluyla katıldığı 11. Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreninde, söz konusu yarışmayla tarım ve ormanın arka planının paylaşılmasının amaçlandığını söyledi.

İnsanların bazen marketten aldıkları ürünlerin markete geliş öyküsündeki emeği, sabrı, heyecanı unutabildiklerini dile getiren Pakdemirli, "Tarım, Orman ve İnsan, bu hikayeyi çok iyi anlatan bir yarışmadır." diye konuştu.

Pakdemirli, 11 yılda toplam 31 bin 418 fotoğrafın yarışmaya katıldığını ifade ederek, tarımın kültürü, geleneği, sanatı, edebiyatı da şekillendirdiğini bildirdi.

"TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ"

Türkiye'nin 55,1 milyon küçükbaş hayvanla Avrupa'da birinci, 18,7 milyon büyükbaş hayvanla ikinci, süt üretiminde de üçüncü sırada yer aldığını anlatan Pakdemirli, "Tarımsal alan bakımından dünyada 17'inci sırada olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 arasında yer alıyoruz."

"TARIMSAL DESTEĞİ SON İKİ YILDA 22 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK"

Üretimi desteklemek için atılan adımlara da değinen Pakdemirli, son 18 yılda tarım ve ormana sağladıkları desteklerle güçlü bir üretim altyapısı oluşturduklarını anlattı.

Bakan Pakdemirli, bu sürede çiftçiye toplam 310 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle son iki yılda tarımsal desteği yüzde 52 artışla, 22 milyar liraya çıkardık. Bütçemizin yüzde 55'ini çiftçimize, yani tarımsal desteklere ayırdık. Bugün itibarıyla tarımsal desteklerin 17 milyar lirası çiftçilerimizin hesaplarına yattı."

Desteklerin ve çalışmaların üretime, hasılaya nasıl dönüştüğünü izlediklerini dile getiren Pakdemirli, son iki yılda tarımsal hasılanın yüzde 45 gibi önemli bir artışla 275 milyar liraya ulaştığını söyledi.

"KOVİD-19 SÜRECİNİ GIDA TEDARİKİNDE SORUN YAŞAMADAN ATLATTIK"

Pakdemirli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminin tarım ve gıdanın önemini herkese yeniden hatırlattığına dikkati çekerek, salgın sürecinde tüm önlemlerimizi aldıklarını ve 7/24 çalıştıklarını söyledi.

Tarımsal üretime dair aldıkları tedbirlerle üretimin bu dönemde kesintisiz sürdüğünü dile getiren Pakdemirli, "Üretimin devamı için üreticilerimize birçok kolaylık sağladık. Bu süreci alnımızın akıyla, gıda tedarikinde sorun yaşamadan atlattık." dedi.

"18 YILDA ORMAN VARLIĞINI 2 MİLYON HEKTAR ARTIRDIK"

Ülkenin orman varlığını 18 yılda 2 milyon hektar artırdıklarını belirten Pakdemirli, 5,4 milyon hektarlık alanda 4,7 milyar fidan diktiklerini ve 2 yılda 404 bin hektarlık alanda, 600 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini anımsatan Pakdemirli, geçen yıl bu tarihte gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" kampanyasında, halkla birlikte 13,8 milyon fidan diktiklerini ifade etti.

Orman yangınlarına müdahale süresini söz konusu 18 yılda 40 dakikadan 12 dakikaya indirdiklerine işaret eden Pakdemirli, "2023 hedefimiz ise, bu süreyi 10 dakikaya indirmektir." diye konuştu.

SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİ

Sertifikalı tohum üretimine de değinen Pakdemirli, üretimi 18 yılda 8 kat artırdıklarına dikkati çekti. Yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının yüzde 96'sının yerli olduğunun altını çizen Pakdemirli, "Türkiye'de tohumculukla ilgili firmaların yüzde 94'ü yerli firmalar. Tohum ihracatı 18 yılda, 17 milyon dolardan 150 milyon dolara yükseldi." ifadesini kullandı.

BARAJ VE SULAMA YATIRIMLARI

Su verimliliği hakkında da konuşan Bakan Pakdemirli, bu konunun gelecek dönemde ön plana çıkacağını bildirdi. Suyu en verimli şekilde kullanmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çok sayıda baraj ve sulama yatırımını hizmete açtıklarını anlatan Pakdemirli, "Şu an açılışa hazır 449 tesisimiz var. İnşallah bu yıl içerisinde bir kısmını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, bir kısmını da toplu olarak hizmete açacağız." diye konuştu.

"12'NCİ FOTOĞRAF YARIŞMAMIZIN ANA TEMASI ÇİFTÇİ VARSA HAYAT VAR"

Tarım ve ormana verdiği önem ve destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Pakdemirli, "Tarım Orman ve İnsan" temalı fotoğrafların var gücüyle üretmeye devam eden çiftçi ve üreticinin çabasının kaydını da tuttuğunu kaydetti.

Bakan Pakdemirli, 12. yarışmanın takvimini de bugün başlattıklarını ifade ederek, yeni yarışmanın temasını "Çiftçi Varsa Hayat Var" olarak açıkladı.

Üretim gayretini yeni fotoğraflarla göstermeye devam edeceklerini belirten Pakdemirli, sanal fotoğraf sergisinin www.tarimormaninsan.com adresinden ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.

Pakdemirli, konuşmasının ardından sanal serginin açılışını gerçekleştirdi, ödül alan fotoğrafları inceledi.