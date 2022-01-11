Bakan Pakdemirli: RFG Sistemi ile uygun fiyatta şeker temin edilecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeni hocayı resmen duyurduGalatasaray Başkanı Burak Elmas yeni hocayı resmen duyurdu#Galatasaray
Yürek burkan karar dünyayı kahretti Ahmet Çalıkın vefatı Avrupa basınında...Yürek burkan karar dünyayı kahretti! Ahmet Çalık'ın vefatı Avrupa basınında...#Ahmet Çalık
Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu oEpstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'#Sarah Kellen
Ahmet Çalıkın acılı babası yıkıldı Beni yetim bıraktın...Ahmet Çalık'ın acılı babası yıkıldı! "Beni yetim bıraktın..."#Ahmet Çalık
MEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli kararMEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli karar#Özel Okul
AK Parti Sözcüsü Çelikten Enes Kara açıklamasıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Enes Kara açıklaması#Enes Kara
Ve Fatih Terim Floryaya veda etti Giderken çok konuşulacak sözler...Ve Fatih Terim Florya'ya veda etti! Giderken çok konuşulacak sözler...#Galatasaray
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Uzmanlar uyardı: 1 dakikada zarar dönebilir... Bu arsalara milyon dolarlar harcanıyorUzmanlar uyardı: 1 dakikada zarar dönebilir... Bu arsalara milyon dolarlar harcanıyor#Metaverse
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
Bu da Amerika’nın Pisa Kulesi: Her geçen an yere gömülüyorBu da Amerika’nın Pisa Kulesi: Her geçen an yere gömülüyor #ABD
Mahkemeden kötü haber... Cezası kesinleştiMahkemeden kötü haber... Cezası kesinleşti!#SILA
Caninin ifadesi ortaya çıktı Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştüCaninin ifadesi ortaya çıktı! Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü#Dilara Yıldız
Korku mahallesindeki en ünlü ev satıldı'Korku mahallesi'ndeki en ünlü ev satıldı#Elm Sokağında Kabus
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Pakdemirli: RFG Sistemi ile uygun fiyatta şeker temin edilecek

#Bekir Pakdemirli#RFG Sistemi#Şeker
Bakan Pakdemirli: RFG Sistemi ile uygun fiyatta şeker temin edilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şekerde herhangi bir arz problemi olmadığını, Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi ile vatandaşın uygun fiyatlara şekere ulaşabildiğini söyledi. Bakkalların ise bu sistem ile yerel ve ulusal zincir marketlere karşı korunduğunu belirten Pakdemirli, "Asgari ücretlimiz, işçimiz, emeklimiz, memurumuz ve tüm vatandaşlarımızın gıdaya uygun fiyatlara ulaşabilmesi için bakanlık olarak yoğun bir tempo ile çalışıyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Tükşeker Ankara Şeker Fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Pakdemirli, pandemi döneminde başlayan gıda fiyatlarındaki artışları Türkiye'de ve dünya çapında birebir takip ederek ilgili kurumlar aracılığı ile gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Pakdemirli, yeni sezona kadar raftaki talebi karşılayacak şekerin olduğunu ve yepyeni bir sistem RFG Sistemi ile sahaya çıktıklarını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli RFG Sistemi ile ilgili, "Türkşeker, vatandaşımızın şekeri raftan daha uygun bir fiyat ile alabilmesi için, elindeki şeker stokunun önemli bir kısmını RFG Sistemine ayırdı. Tüm ulusal zincir marketler ve yereldeki birçok market sisteme dâhil oldu. Aralık ayı itibari ile bu sistem sayesinde vatandaşımız ulusal ve yerel marketlerden uygun fiyatlara şeker temin etmeye başladı" diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Konyasporlu Ahmet Çalıkın hayatını kaybetmesi Avrupa basınındaKonyasporlu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi Avrupa basınında! Haberi Görüntüle

"KÜÇÜK ESNAFI KORUYORUZ"

RGF Sistemi uygulamasıyla sahadan çok olumlu tepkiler aldıklarını belirten Pakdemirli, sayıları 200 bini bulan bakkallara pozitif ayrımcılık yapılıp, yerel ve ulusal market fiyatları ile şeker verildiğine dikkat çekerek küçük esnafı koruduklarını söyleyerek bakkalları ise yerel ve ulusal zincir marketlere karşı desteklediklerini ifade etti.

"SANAYİCİYE EN BÜYÜK DESTEK TÜRKŞENER’DEN"

Türkşeker'in geçen yıla kıyasla, yüzde 60'ı sanayiciye olmak üzere piyasaya yaklaşık 100 bin ton daha fazla şeker verdiğini, kendi markasıyla piyasaya şeker arz eden zincir marketlere üretim yapan küçük işletmelere ise şeker vermeye devam ettiğini ifade eden Pakdemirli, "Sanayicilerimiz için farklı bir fiyat ile şeker arzı konusunda da çalışmalarımız devam etmekte olup, netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

Gözden Kaçmasın

Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti Son yolculuğuna uğurlandı...Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Son yolculuğuna uğurlandı...Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bekir Pakdemirli#RFG Sistemi#Şeker

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi