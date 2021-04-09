İhtiyaç sahiplerine patates ve soğan dağıtılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerimizden başlamak üzere ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram başına 85 kuruştan satın alınacaktır" dedi.

Bakan Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada satın alınan patates ve soğanların ihtiyaç sahibi ailelere verileceğini söyleid.

Bakan Pakdemiri'nin açıklamaları şöyle:

-Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır.

-TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğanı İl Valiliklerimiz (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtacaktır.

-Bakanlığımız ve TMO olarak depo, finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıklar ikmal edilmiş olup Mübarek Ramazan Ayı'na girmeden önce illerimize sevkiyat işlemleri başlatılmış olacaktır.

-Bakanlığımızca yeni hasat dönemi öncesi elinde patates ve kuru soğan bulunan üreticilerimizin kayıplarını önlemek, bu vesileyle de temel gıda ürünlerinden olan patates ve kuru soğanı özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtarak gıda giderlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara