Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
Adalet Anıtına çirkin saldırıda yeni görüntüler Tanınmamak için...Adalet Anıtı'na çirkin saldırıda yeni görüntüler! Tanınmamak için...#Edirne
Everest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanışEverest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanış!#Evereste Tırmanış
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdürKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdür#KKTC
KKTCyi sarsan suikast İstanbulda Söylemez Kardeşlere gözaltı... Tekneyle kaçmışlarKKTC'yi sarsan suikast! İstanbul'da 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı... Tekneyle kaçmışlar#Halil Falyalı
Üçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildiÜçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi#TBMM Başkanı
Bugün başladı Binlerce asker Ukrayna sınırında...Bugün başladı! Binlerce asker Ukrayna sınırında...#RUSYA
Hamza Dağdan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeHamza Dağ'dan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşinde#Hamza Dağ
İstanbul Havalimanında şaşkına çeviren olay Göbek sandılar gerçek bambaşka çıktıİstanbul Havalimanı'nda şaşkına çeviren olay! Göbek sandılar gerçek bambaşka çıktı#İstanbul
Omicronu keşfeden doktordan itiraf gibi açıklamaOmicron'u keşfeden doktordan itiraf gibi açıklama#OMICRON
Gramla satılıyor... Talep yağıyor Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 liraGramla satılıyor... Talep yağıyor! Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 lira#Bamya
Bitcoinlerini hesapta unuttu 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmazBitcoin'lerini hesapta unuttu! 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmaz#Bitcoin
Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu Şaşırtan sonuçHerkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? Şaşırtan sonuç#Nüfus
Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı İşte yaşananlar...Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı! İşte yaşananlar...#Survivor All Star
Ünlü oyuncunun ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuşÜnlü oyuncunun ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuş#Bob Saget
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz

#Bekir Pakdemirli#Pancar Üretimi#Rekor
Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2022/2023 pancar üretim döneminde yeni rekorlar beklediklerini ifade ederek, bir haftada çiftçilerle 1,1 milyon tonluk üretim sözleşmesi imzaladıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 875 TL’lik pancar fiyatının çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandığını ve pancara olan ilginin büyük oranda arttığını dile getiren Bakan Pakdemirli, “Şekerde ilk defa avans alım fiyatı sene başında açıklandı. Pancar alım kesin fiyatı ise ekonomik gelişmeler ve alternatif ürün fiyatları da dikkate alınarak hasat öncesi açıklanacak. Dolayısıyla hiçbir çiftçimiz mağdur edilmeyecek” açıklamasında bulundu.

Gözden Kaçmasın

Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacakHaberi görüntüle

Türkşeker’in 35 ilde 15 şeker fabrikası ve 62 ziraat bölge şefliği vasıtasıyla pancar üretim sözleşmelerini imzalamaya başladığının altını çizen Bakan Pakdemirli, “Türkşeker 170’i teknik personel olmak üzere yaklaşık 700 kişilik ekiple gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde bir hafta gibi kısa bir sürede 409 köyde 4 bin 252 çiftçiden yaklaşık 1,1 milyon ton pancar üretim taahhüdü alınarak sözleşmeler imzalandı” diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kılıçdaroğlunun elektrik açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeKılıçdaroğlu'nun elektrik açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeHaberi görüntüle

"PANCAR ÜRETİMİNDE YENİ REKORLAR BEKLİYORUZ"

Sonbaharda alınan yağışların geçen yılki yağışların üzerinde gerçekleştiğini belirten Pakdemirli, “Ayrıca, bol kar yağışlı bir kış geçiriyoruz ve sonrasında ise bereketli yağmurları bekliyoruz. Meteorolojik veriler bu sene pancar üretiminde geçen yıla göre daha az su sorunu yaşanacağını müjdeliyor. Beklenen iklim koşulları oluştuğunda 2022 yılında pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz” dedi.

Gözden Kaçmasın

Gramla satılıyor... Talep yağıyor Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 liraGramla satılıyor... Talep yağıyor! Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 liraHaberi görüntüle

PANCAR ÇİFTÇİSİNE VERİLEN DESTEKLER ARTIRILDI

Türkşeker’in 2022 üretim döneminde pancar çiftçisine olan desteğini artırdığına da dikkat çeken Pakdemirli, “Türkşeker çiftçimizin yüzde 17 olan istihkak posa oranını yüzde 20’ye, faizsiz şekilde üç kez verilen avans sayısını 4’e çıkardı. Çiftçimizin finans sorunu yaşamaması için avans miktarı ise yüzde 100 artırılarak her dönem için ton başına 36 TL olarak belirlendi” diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Bitcoinlerini hesapta unuttu 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmazBitcoin'lerini hesapta unuttu! 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmazHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bekir Pakdemirli#Pancar Üretimi#Rekor

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü