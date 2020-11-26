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Ekonomi
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 12:24 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! 826 kadrolu işçi alınacak

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Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! 826 kadrolu işçi alınacak
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TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık taşra teşkilatına 826 kadrolu işçi alımı yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, istihdam konusunda yeni bir alım daha yapacaklarını bildirdi. Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere 826 adet kadrolu tarım işçisi istihdam edileceğini belirten Pakdemirli, "Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kura ile belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak" dedi.

'BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİNE YARIN BAŞLIYORUZ'

Bakan Pakdemirli ayrıca,ÿ2019 yılı 2’nci dönem buzağı desteklemeleri kapsamında yetiştiricilere toplam 641,6 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti. Bakan Pakdemirli, "2019 yılı 2’nci Dönem Buzağı Desteği kapsamında; 599 bin 551 yetiştiricimizin 1 milyon 570 bin buzağısı için toplam 641,6 milyon lirayı yarın saat 18:00dan sonra ödemeye başlayacağız" dedi.

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