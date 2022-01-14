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Bakan Pakdemirli müjdeleri tek tek sıraladı! Hem girişimciler hem de gençler için hibe desteği geliyor

#Bekir Pakdemirli#Girişimcilik#Hibe Desteği
Bakan Pakdemirli müjdeleri tek tek sıraladı Hem girişimciler hem de gençler için hibe desteği geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli girişimcilere ve gençlere desteklerini duyurdu. IPARD-2 Programı 11. proje çağrısına çıkıldığını duyuran Bakan Pakdemirli, girişimciler için 40 milyon avroluk bütçeyi açıkladı. Bakan Pakdemirli gençler içinse "2 bin projeye 200 milyon TL hibe desteği vereceğiz" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli girişimcilere ve gençlere yeni müjdeleri sıraladı. Girişimcilere IPARD-2 Programı 11. proje çağrısına çıkıldığını duyuran Bakan Pakdemirli, "Uygun bulunan projelere 40 milyon avro bütçeyle yüzde 55 ile yüzde 65 arasında hibe desteği sağlayacağız" dedi.

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Ayrıca Bakan Pakdemirli projelerin 19 Ocak–11 Mart 2022 tarihleri arasında TKDK İl Koordinatörlüklerine teslim edilebileceğini de ifade etti. Bakan Pakdemirli girişimciler için verdiği müjdeli haberde şunları dile getirdi: "Girişimcilerimize müjdemiz var. IPARD-2 Programı 11. Proje Çağrısına çıkmış bulunuyoruz. Uygun bulunan projelere 40 milyon avro bütçeyle %55 ile %65 arasında hibe desteği sağlayacağız. Destek bizden, üretmek sizden. Yatırım yapmak isteyen girişimcilerimiz hemen projelerini hazırlayabilir, 19 Ocak–11 Mart 2022 tarihleri arasında TKDK İl Koordinatörlüklerine teslim edebilirler." 

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GENÇLERE HİBE DESTEĞİ 

Bakan Pakdemirli  ayrıca gençlere de destek vereceklerini duyurdu. Bakan Pakdemirli, istihdama ve tarımsal üretime katkı sağlayacak proje ile ilgili şunları söyledi: "Gençlerimize müjdemiz var. 2022 yılında tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yapılacak 2 bin projeye 200 milyon TL hibe desteği vereceğiz. Proje ile gençlerimiz kendi işinin patronu olacak, istihdama ve tarımsal üretime katkı sağlayacaklar. Başvuru için: http://uzmaneller.tarimorman.gov.tr"

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Bakan Pakdemirli projeleri şöyle sıraladı:

- Hayvansal üretime yönelik projeler,
- Su ürünleri üretimine yönelik projeler,
- Bitkisel üretime yönelik projeler,
- Tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler,
- Üretimi yapılan bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler.

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#Bekir Pakdemirli#Girişimcilik#Hibe Desteği

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