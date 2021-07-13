Bakan Pakdemirli, kuraklık hasar ödemelerinin 13-16 Temmuz arasında yapılacağını duyurdu

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, kuraklıkla mücadelede çiftçilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Pakdemirli, "TARSİM, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak’ta 12 milyon 600 bin TL’lik kuraklık hasar ödemesini 13-16 Temmuz arasında yapıyor. Kuraklık verim sigortası poliçesi olanlara, poliçe priminin ortalama 16 katı ödeme yapılacak" dedi.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın