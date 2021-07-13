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HaberlerEkonomi HaberleriBakan Pakdemirli, kuraklık hasar ödemelerinin 13-16 Temmuz arasında yapılacağını duyurdu
GeriEkonomi Bakan Pakdemirli, kuraklık hasar ödemelerinin 13-16 Temmuz arasında yapılacağını duyurdu
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 13.07.2021 - 18:10 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli, kuraklık hasar ödemelerinin 13-16 Temmuz arasında yapılacağını duyurdu

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Bakan Pakdemirli, kuraklık hasar ödemelerinin 13-16 Temmuz arasında yapılacağını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak'ta 12 milyon 600 bin TL'lik kuraklık hasar ödemesi yapacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, kuraklıkla mücadelede çiftçilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Pakdemirli, "TARSİM, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak’ta 12 milyon 600 bin TL’lik kuraklık hasar ödemesini 13-16 Temmuz arasında yapıyor. Kuraklık verim sigortası poliçesi olanlara, poliçe priminin ortalama 16 katı ödeme yapılacak" dedi.

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