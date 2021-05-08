Bakan Pakdemirli: Koruma altına alınan büyük ova sayısı 376'ya çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toprağın, gelecek için en değerli varlık olduğunu belirtti.



67 ildeki 61 yeni ovayı tarımsal üretim potansiyeli yüksek olduğu için tarımsal sit alanı ilan ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Koruma altına alınan büyük ova sayısı 376'ya, korunan alan miktarı da 9 milyon hektara çıktı ve şimdiden 2023 hedefimize ulaşmış olduk. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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