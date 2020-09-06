DHA
Son Güncelleme:
Bakan Pakdemirli incir sezonunu açacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Ticaret Borsası Soğuk Hava Deposunu ziyaret ederek, kuru incir sezonunun açılışını yapacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın Aydın’a gelecek. Bakan Pakdemirli, Aydın Ticaret Borsası tarafından İncirliovanın Erbeyli Mahallesinde yapımı tamamlanan Soğuk Hava Deposunda ziyaret edecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, saat 11.30'daki programda kuru incir sezonun açılışını gerçekleştirecek. Bakan Pakdemirli, açılış sonrası Ankara’ya dönecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle