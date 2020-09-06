Bakan Pakdemirli incir sezonunu açacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın Aydın’a gelecek. Bakan Pakdemirli, Aydın Ticaret Borsası tarafından İncirliovanın Erbeyli Mahallesinde yapımı tamamlanan Soğuk Hava Deposunda ziyaret edecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, saat 11.30'daki programda kuru incir sezonun açılışını gerçekleştirecek. Bakan Pakdemirli, açılış sonrası Ankara’ya dönecek.