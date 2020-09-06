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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 15:12 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli incir sezonunu açacak

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Bakan Pakdemirli incir sezonunu açacak
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Ticaret Borsası Soğuk Hava Deposunu ziyaret ederek, kuru incir sezonunun açılışını yapacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın Aydın’a gelecek. Bakan Pakdemirli, Aydın Ticaret Borsası tarafından İncirliovanın Erbeyli Mahallesinde yapımı tamamlanan Soğuk Hava Deposunda ziyaret edecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, saat 11.30'daki programda kuru incir sezonun açılışını gerçekleştirecek. Bakan Pakdemirli, açılış sonrası Ankara’ya dönecek.

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