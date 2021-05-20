Bakan Pakdemirli: "Ekoturizmden genel turizm sektörü kadar gelir elde ederiz"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakdemirli, son yıllarda daha fazla ilgi görmeye başlayan ekoturizm konusunda atılım yapan Orman Genel Müdürlüğünün (OGM), Muğla Kavakarası'nda oluşturduğu alanda incelemelerde bulundu.

Sığla ağaçları ile bezeli Kavakarası mevkisinde yer alan ekoturizm rotasında çadırda konaklayarak, gençlerle kamp ateşi etrafında sohbet eden Pakdemirli, "Bugün burada, hazırlanan eylem planını faaliyete geçiriyoruz. Tüm Türkiye'de bir kısmı mesire alanlarına entegre, bir kısmı da yeni olmak üzere toplamda 110 'Ekoturizm Yönetim Planı ve Uygulamaları' yapılacak, eylem planı sonunda ekoturizm alanlarımız ülkemiz turizm destinasyonlarına yıllık 250 milyon lira katkıda bulunacak." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, kentlerde yaşayan insanların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda yeniden doğaya, ormanlara yönelim istekleri oluştuğuna dikkati çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu yönelim pandemi ile çok daha fazla gözlenmektedir. Orman Genel Müdürlüğümüzün de dikkatinden kaçmayan bu alan kapsamında, ekoturizm hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ekoturizm üzerine yoğunlaşan beklenti ve talepleri karşılamak amacı ile yeni yönetim alanları planlanarak, ülke turizmine kazandırılmasını stratejik bir hedef olarak belirledik. Orman Genel Müdürlüğümüzün belirlediği 2021-2025 Ekoturizm Eylem Planı tamamlandığında, ekoturizmden genel turizm sektörü kadar gelir elde ederiz."

EKOTURİZM ALANINDA KIRSAL KALKINMAYA 1,7 MİLYAR LİRA YATIRIM

Ekoturizmin kırsal kalkınmaya faydalarına da değinen Bakan Pakdemirli, "Ülkemizin doğal güzelliklerini yerli ve yabancı turistlerin istifadesine sunarak, kırsalın güzellikleri; bacasız sanayi olan turizmin istifadesine sunarak, ekonomik güce dönüştürerek kırsalın kalkınmasına önemli bir katkı sunmuş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik olarak, Kırsal Kalkınma ve Avrupa Birliği’nin IPARD (Katılım Öncesi Yardım Aracı) destekleri kapsamında son 10 yılda toplam 962 projeye, 873 milyon lira hibe desteği verildiğini açıklayan Bakan Pakdemirli, "Tabii, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin karar alma mekanizmasına sağladığı katkı sayesinde son 3 yılda 535 projeye toplam 654 milyon lira hibe desteği sağlayarak eko-turizm yatırımlarında büyük bir hamle yaptık. Böylece 2010 yılından bu yana kırsal kalkınmaya; ekoturizm alanında yaklaşık 1,7 milyar liralık yatırım yapılmasını sağladık." ifadesini kullandı.

Katılımcılarla Muğla Çandır Ekoturizm alanını gezerek, yöre halkıyla bir araya gelen Pakdemirli, bölgenin turizm alanında bir kimlik kazanmasıyla yaklaşık 2 milyon liralık ticaret hacmi sağlandığının altını çizdi.

Pakdemirli, doğa temelli ekoturizmi desteklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Köylümüzün, halkımızın yanında olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz. Böylece, ülkemize ve insanımıza katma değer katarak geleceğe yön veriyoruz. Bakanlık olarak yaptığımız çalışmaların, değişen ve küreselleşen dünyamızın şartlarına uyumlu, dinamik ormancılık anlayışına katkı sağlayacağına olan inancımla, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni eder; katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım."

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de, vatandaşları doğa ile buluşturan, aynı zamanda köylüye ve turizme katkı sunan ekoturizm projesi için bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkemiz coğrafi özellikleri, mevsimsel avantajları, endemik tür çeşitliliği, dünyadaki 3 önemli kuş göç yolunun 2'sine sahip olması, ulaşım avantajları, farklılıkları ve zenginlikleri ile tam anlamıyla bir ekoturizm cenneti." vurgusunu yaptı.

Günübirlik veya konaklamalı deneyim arayışına çözümler üreten çalışmalarıyla şu ana kadar Türkiye genelinde planlaması yapılan 39 ekoturizm yönetim alanı olduğunu aktaran Karacabey, İzmit Kartepe, Yalova Termal, Bursa Oylat, Adana Aladağ, Karabük Yenice, Bartın Ulukaya, Zonguldak Süzek, Konya Derbent, Muğla Köyceğiz, Kavakarası ve Çandır, İzmir Nazarköy, Kahramanmaraş Başkonuş, İstanbul Büyükada, Eskişehir Odunpazarı, Kütahya Osmanlı Göç Yolu, Amasya Merkez Şehzadeler Yolu, Artvin Çoruh, Denizli Çameli ve Antalya Sapadere alanlarının doğaseverlerin istifadesine sunulduğunu, kalan ekoturizm alanlarının da bu yıl hizmete sunulacağını ifade etti.

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