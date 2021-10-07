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Bakan Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlanıyor

#Tarım Ve Orman Bakanı#Bekir Pakdemirli#Destek Ödemeleri
Bakan Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlanıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilerin bazı destek ödemelerinin yarın hesaplara aktarılmaya başlanacağını duyurdu.

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Pakdemirli, Twitter hesabından üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Pakdemirli şu paylaşımda bulundu:

"Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini 8 ekim cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."

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#Tarım Ve Orman Bakanı#Bekir Pakdemirli#Destek Ödemeleri