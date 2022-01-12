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Bakan Pakdemirli duyurdu! Başvurular başladı

#Kırsal Kalkınma Destekleri#Hibe Desteği#Bireysel Sulama Sistemleri
Bakan Pakdemirli duyurdu Başvurular başladı

Bakan Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı. Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir" açıklamasında bulundu.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. 

Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvurularının başladığını belirtti. 

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Çiftçilerin bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebileceklerini kaydetti. 

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#Kırsal Kalkınma Destekleri#Hibe Desteği#Bireysel Sulama Sistemleri

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