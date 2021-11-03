Bakan Pakdemirli duyurdu! 8,2 milyon lira destek ödemesi bu hafta yapılacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten flaş uyarı: Ülkeleri tek tek açıkladıBill Gates'ten flaş uyarı: Ülkeleri tek tek açıkladı!#Bill Gates
Faiz indirimi nasıl etkiledi Aylık 1.000 TL avantaj...Faiz indirimi nasıl etkiledi? Aylık 1.000 TL avantaj...#Konut Fiyatları
Karagümrük hocası konuşulurken flaş iddia İlk açıklama geldi...Karagümrük hocası konuşulurken flaş iddia! İlk açıklama geldi...#Unai Emery
Erdoğan hakkındaki çirkin paylaşımlar... 30 kişi tespit edildi, yasal işlem başlatıldıErdoğan hakkındaki çirkin paylaşımlar... '30 kişi tespit edildi, yasal işlem başlatıldı'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbul Valiliğinden uyarı Sabah ve akşam saatlerine dikkatİstanbul Valiliği'nden uyarı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat#Hava Durumu
Yiğit koronayı yendi, taburcu edildiği gün acı haber geldiYiğit koronayı yendi, taburcu edildiği gün acı haber geldi#Samsun
Fenerbahçe forması açıklaması İşte adım adım yaşananlar...'Fenerbahçe forması' açıklaması! İşte adım adım yaşananlar...#Fenerbahçe
Kurtulmuş’tan dikkat çeken ‘seçim anketi’ açıklamasıKurtulmuş’tan dikkat çeken ‘seçim anketi’ açıklaması#Numan Kurtulmuş
Acun Ilıcalıdan ters köşe hamle Yeni takımına Türk teknik adam derken...Acun Ilıcalı'dan ters köşe hamle! Yeni takımına Türk teknik adam derken...#Acun Ilıcalı
Squid Game dehşeti... Cesetler çöp konteynerinden çıktıSquid Game dehşeti... Cesetler çöp konteynerinden çıktı!#Squid Game
Belgrad Ormanında zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı Bu inanışlar hayatlara mal olabilirBelgrad Ormanı'nda zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı? 'Bu inanışlar hayatlara mal olabilir'#Zehirli Mantar
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Unutmak istediği günleri anlattı: Seni çirkin görünmen için işe almadımUnutmak istediği günleri anlattı: Seni çirkin görünmen için işe almadım!#Salma Hayek
Tezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum Cardi B yeni ev aldıTezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum! Cardi B yeni ev aldı#Cardi B.
Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almışÜnlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!#Onları İlk Kez Nerede Gördük
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Pakdemirli duyurdu! 8,2 milyon lira destek ödemesi bu hafta yapılacak

#Müsilaj#Destek Ödemeleri#Son Dakika
Bakan Pakdemirli duyurdu 8,2 milyon lira destek ödemesi bu hafta yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilajdan etkilenen balıkçılara müjdeli haberi verdi. Çalışmaların tamamlandığını belirten Pakdemirli, "Yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik desteğin sağlanması konusunda da gereken tüm çalışmaları tamamladıklarını belirtti. 

Marmara'da 3 bin 447 balıkçının ödeme için başvuruda bulunduğunu ifade eden Pakdemirli, "Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız" açıklamasında bulundu.

Gözden Kaçmasın

Bakan Pakdemirli açıkladı Rekor ödeme yapılacakBakan Pakdemirli açıkladı! Rekor ödeme yapılacakHaberi görüntüle

Öte yandan Bakan Pakdemirli, "Toplamda 1,3 milyar lira yüzde 50 hibe desteği vermeyi planladığımız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 2021-2022 dönemine ait başvurularını almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Pakdemirli, paylaşımında toplam 1,3 milyar lira yüzde 50 hibe desteği vermeyi planladıkları "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 2021-2022 Dönemi"ne ait başvuruları almaya başladıklarını bildirdi.

Ekonomik yatırımlarda başvurunun 21 Ocak 2022 saat 23.59'da, kırsal alt yapı için ise başvurunun 17 Aralık 2021 saat 23.59'da sona ereceğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 74'ten fazla makine ve ekipman yüzde 50 hibe desteği ile çiftçilerimize can suyu olmaya devam edeceğiz. Bu dönem mevcut çiftçilerimizin makine-ekipman ihtiyaçlarının karşılanması için KKYDP 2021-2022 dönem başvuruları, Altyapı A İş Planı kapsamında 300 bin liraya kadar yüzde 50 hibe desteği için başvurular başlamıştır. 40 bin liraya kadar olan makine ve ekipmanlara öncelik verilecektir. Bu dönem ilk defa proje başvurularında asil ve yedek liste açıklanacak, böylece daha fazla proje hayata geçmiş olacaktır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Müsilaj#Destek Ödemeleri#Son Dakika

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses