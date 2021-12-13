Bakan Pakdemirli duyurdu! 2023 hedefi 130 milyon tona indirmek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca az önce açıkladı Müjdeyi bu sözlerle duyurduBakan Koca az önce açıkladı! Müjdeyi bu sözlerle duyurdu#Sağlık Bakanlığı
Görülmemiş hata sonrası kura yeniden çekilecek UEFA resmen açıkladı...Görülmemiş hata sonrası kura yeniden çekilecek! UEFA resmen açıkladı...#Şampiyonlar Ligi
Omicron tüm planları bozdu... Gizem çözüldü İşte nedeniOmicron tüm planları bozdu... Gizem çözüldü! İşte nedeni#Omicron Varyantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor İstanbulda ekonomi zirvesiCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor! İstanbul'da ekonomi zirvesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankasından piyasaya 4üncü müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya 4'üncü müdahale#Merkez Bankası
Omicron varyantı Türkiyede Yurt dışı bağlantıları var mı İzmir Valisiinden açıklamaOmicron varyantı Türkiye'de! Yurt dışı bağlantıları var mı? İzmir Valisi'inden açıklama#Omicron
Yolculukların karbonu... Hangi ulaşım seçeneği ile ne kadar ayak izi bırakıyoruzYolculukların karbonu... Hangi ulaşım seçeneği ile ne kadar ayak izi bırakıyoruz?#İklim Krizi
Tam 68 yıldır savaşıyorlar... Bu sözler ile duyurdu: Prensipte anlaştıkTam 68 yıldır savaşıyorlar... Bu sözler ile duyurdu: Prensipte anlaştık #Kuzey Kore
Seren Serengil: Ameliyat masasında kalabilirmişimSeren Serengil: Ameliyat masasında kalabilirmişim!#Seren Serengil
Asgari ücrette kritik gün Zam bugün açıklanacak mı İşte önemli gelişmelerAsgari ücrette kritik gün! Zam bugün açıklanacak mı? İşte önemli gelişmeler#Asgari Ücret
Süt fiyatlarındaki artışa tepki: Fahiş fiyat değil, vurgun buSüt fiyatlarındaki artışa tepki: Fahiş fiyat değil, vurgun bu#Süt
Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında tarih verdi: Marmaraya kar geliyorProf. Dr. Orhan Şen canlı yayında tarih verdi: Marmara'ya kar geliyor#Meteoroloji
Tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadıTüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı#Naomie Harris
İşte Kainat Güzeli: Önce miyavladı, sonra mutluluktan ağladıİşte Kainat Güzeli: Önce miyavladı, sonra mutluluktan ağladı #Miss Universe
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...#İngiltere Kraliyet Ailesi
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Pakdemirli duyurdu! 2023 hedefi 130 milyon tona indirmek

#Bekir Pakdemirli#Erzurum#Ekonomianasayfa
Bakan Pakdemirli duyurdu 2023 hedefi 130 milyon tona indirmek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1970'li yıllarda bir yılda erozyonla taşınan toprak miktarı 500 milyon ton iken, 140 milyon tona düşürdüklerini, 2023 yılında hedeflerinin ise bu rakamı 130 milyon tona indirmek olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapanış toplantısı Erzurum Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Japonya'nın Ankara Büyükelçesi Kazuhiro Suzuki, Erzurum Valisi Okay Memiş, Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, JİCA Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Nobuhiro İkuro, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çoruh Havzası'nda yer alan Erzurum, Bayburt ve Artvin'den davetliler katıldı.

Gözden Kaçmasın

İstanbulda ekonomi zirvesi Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati görüşmesi başladıİstanbul'da ekonomi zirvesi! Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati görüşmesi başladıHaberi görüntüle

Havadaki illerin stantlarını gezerek halk oyunları gösterisini izleyen Bakan Bekir Pakdemirli, projenin kapanışında yaptığı konuşmada iklim değişikliğinin, bugün küresel gündemin en önemli konusu haline geldiğini belirtti.

Bakan Pakdemirli duyurdu 2023 hedefi 130 milyon tona indirmek

Haberin Devamı

Özellikle bu yıl, iklim değişikliğinin artan etkileriyle birlikte dünyanın her bölgesinde büyük felaketlere şahit olduklarını ifade eden Pakdemirli, "İnsanoğlu bir yandan aşırı yağış ve sellere, diğer yandan kuraklık ve orman yangınlarına maruz kaldı. Maalesef bu süreçte, Türkiye olarak bizler de etkilendik. Geçtiğimiz yaz aylarında Karadeniz'de yaşadığımız seller, bazı bölgelerimizdeki kuraklıklar, Akdeniz ve Ege bölgesinde meydana gelen tarihimizin en büyük orman yangınları, gelecekte bizleri nelerin beklediğini de göstermiştir. Artık doğanın yanında olan, toprağı, suyu, ormanları koruyan ve verimli kullanan sistemlere ve projelere daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. İşte bugün, tamamlama aşamasına geldiğimiz Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, tam da bunu hedefleyen, çevreyi koruyarak ekonomiye güç katan önemli bir projedir. İklim değişikliğiyle mücadelede ormanlar hayati bir rol üstleniyor. Her yıl fosil yakıtlardan salınan karbondioksitin üçte birini emen ormanlar, en büyük karbon yutağıdır. Türkiye, son 19 yılda ormancılık alanındaki çalışmalarıyla yeşili koruyan ve artıran bir ülke olarak tüm dünyaya örnek olmuştur" dedi.

Gözden Kaçmasın

Merkez Bankasından dövize müdahaleMerkez Bankası'ndan dövize müdahaleHaberi görüntüle

HEDEF, 7 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURMAK

Son 19 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını yaptıklarını anlatan Pakdemirli, "5,6 milyon hektar alanda 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Hedefimiz, 2023 yılı sonuna kadar da 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. Son 3,5 yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde 22,6 milyon hektar olan orman alanımızı, 300 bin hektar artırarak 22,9 milyon hektara çıkardık. FAO raporuna göre ağaçlandırma çalışmalarında; Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sıradayız. Ve aynı rapora göre, dünya ülkeleri orman varlığı sıralamasında, 2015'te 46'ncı sırada olan ülkemizi, 2020'de 27'nci sıraya yükselttik. Ayrıca '5 bin köye 5 bin gelir getirici orman projesi' ile 5 bin 400 köyde; ceviz, badem, kestane, zeytin, alıç ve ahlat gibi meyveli türlerden bugüne kadar 20 milyona yakın fidan diktik. Erozyonla mücadele alanında yapılan çalışmalarla da tüm dünyaya örnek olduk. 1970'li yıllarda bir yılda erozyonla taşınan toprak miktarı 500 milyon ton iken,140 milyon ton/yıla düşürdük. 2023 hedefimiz, taşınan toprak miktarını, 130 milyon tona indirmek” diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Süt fiyatlarındaki artışa tepki: Fahiş fiyat değil, vurgun buSüt fiyatlarındaki artışa tepki: Fahiş fiyat değil, vurgun buHaberi görüntüle

HALKIN HAYAT ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEYİ AMAÇLADIK

Ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bilgi de veren Bakan Pakdemirli, pandemi süreci ve küresel ısınmanın etkilerini en aza indirmek amacıyla, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon projesinin yanında, Bolaman ve Çekerek gibi yeni rehabilitasyon projelerini de hayata geçirdiklerini ifade etti. Bakan Pakdemirli, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan çalışmalardan bahsetti.

Bakan Pakdemirli duyurdu 2023 hedefi 130 milyon tona indirmek

Projeyle erozyonla taşınan toprak miktarında azalma, toprak verimliliğinde artma, yerleşim alanları, yollar ve alt yapı tesislerinin sellerden ve diğer doğal afetlerden korunmasında önemli aşamalar kat ettiklerini belirten Bakan Pakdemirli, “Bölgede yaşayan insanlara, hayat şartlarını iyileştiren ve gelir artırıcı faaliyetlerle yeni iş imkânları sağladık. İnsanımızın doğduğu yerde doyması, üretmesi, huzuru ve refahı için, göçün önüne geçmek, gelir düzeyini arttırmak, tarıma ve hayvancılığa bereket katmak için, orman varlığımızın devamını sağlamak, toprağımız ve suyumuzu korumak için çalışıyoruz. Biz, kimse memleketinden ayrı kalmasın, kaynaklarımız, doğamız, toprağımız verimli kullanılsın, gelir olsun, insanımız köklerinden uzaklaşmasın, yaşam standartları artsın istiyoruz. İnsanların hayal kurabileceği, yarınlara güvenle bakabileceği bir toprağı olsun diye havzaları rehabilite ediyor, havzaları hayata bağlayarak vatandaşlarımızın hayatlarına dokunuyoruz. Hamdolsun, projelerimiz ve çalışmalarımızla artık bölge insanı, yarınlara daha umutla bakıyor. Buradan mutlulukla ifade ediyorum; köyden kente göçün önüne geçen hizmetlerimiz sayesinde, bölge halkımız yeniden topraklarına dönemeye, bu havzalar göç almaya başladı" dedi.

Haberin Devamı

TÜRKÇE KONUŞTULAR

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile JİCA Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Nobuhiro İkuro ise konuşmalarını Türkçe yaptı. Büyükelçi Suzuki, "Ormanlık alanların azalması sonucu heyelan oluşan bölgelerde Erzurum'da 3 milyon 560 bin, diğer bölgelerde ise 6 milyon 600 bin ağaç dikildi. Japonya'nın toprakların korunmasına, ormanların rehabilitasyonuna ve bölge halkının yaşamına katkı sağlamasından çok mutluyum. Bence bu proje Türkiye'nin iklim değişikliği önlemleri açısından da çok önemlidir. Bu proje sayesinde Japonya- Türkiye dostluğunun daha da güçlenmesini dilerim" dedi.

Haberin Devamı

Programda Erzurum Valisi Okay Memiş, Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, JİCA Türkiye Ofis Baş Temsilcisi Nobuhiro İkuro ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, proje hakkında bilgi verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bekir Pakdemirli#Erzurum#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular

66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!

#Emmett Till