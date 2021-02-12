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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 20:37 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Çiftçilere destek ödemesi bugün başladı

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Bakan Pakdemirli: Çiftçilere destek ödemesi bugün başladı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yönelik yaklaşık 1 milyar 262 milyon TL’lik destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başladığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yönelik hububat ve yem desteğine yönelik açıklamada bulundu. Planlanan destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatmaya başladığını kaydeden Pakdemirli, "Hububat (buğday) desteği çerçevesinde, 155 bin 179 çiftçimize yaklaşık 762 milyon 500 bin TL, yem bitkileri desteği kapsamında, 226 bin 70 çiftçimize yaklaşık 500 milyon TL, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Tüm bu ödemeler kapsamında çiftçilerimize yaklaşık 1 milyar 262 milyon TL ödeme yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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